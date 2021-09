***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmirÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İzmir Tesisi : Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmirMersin Tesisi : Mersin-Tarsus 2.Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı No: 9 Mersinİnternet Adresi https://www.tezol.com.tr/Elektronik Posta AdresiE-postainfo@tezol.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksPhilsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmi (+90) 232 853 1144 (+90) 850 582 12 73Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCEM AKPINAR Finans Direktörü 18.09.2017 (+90) 232 853 1144 cem.akpinar@tezol.com.tr - -ŞENNUR ŞENÖZ Muhasebe Müdürü 01.06.2020 (+90) 232 853 1144 sennur.senoz@tezol.com.tr - -Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete) üretimiŞirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 15.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şükrü Erhan Tezol 29275200 TRY 29,28Mehmet Ersin Tezol 29267600 TRY 29,27Mine Makbule Kuşçu 6330800 TRY 6,33Müge Kuşçu 6330800 TRY 6,33Diğer 28795600 TRY 28,79Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 30000000 TRY 30 5 oy İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 70000000 TRY 70 1 oy İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET ERSİN TEZOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO Yönetim Kurulu Üyeliği 29.27 Bağımsız Üye DeğilSEMAVİ YORGANCILAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı ve Denetim Komitesi başkanıREHA HAZNEDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanıHALUK İSMET KÖYMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Avukat ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesiCEM AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET ERSİN TEZOL Yönetim Kurulu Başkanı, CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO Yönetim Kurulu ÜyeliğiŞÜKRÜ ERHAN TEZOL Hazine Bölüm Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı, Hazine Bölüm Başkanı Yönetim Kurulu ÜyeliğiMETİN AVCI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, Yönetim Kurulu ÜyesiTAMER DEMİRBAĞ Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu ÜyesiCEM AKPINAR Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü, Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET ŞENYAŞA Fabrikalar Direktörü Üst Düzey Yönetici Fabrikalar DirektörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiTZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. 