***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.09.2021 12:04
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmir
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler İzmir Tesisi : Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmir
Mersin Tesisi : Mersin-Tarsus 2.Organize Sanayi Bölgesi Gelişme Alanı, Rasim Dokur Bulvarı No: 9 Mersin
İnternet Adresi https://www.tezol.com.tr/
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@tezol.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmi (+90) 232 853 1144 (+90) 850 582 12 73
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CEM AKPINAR Finans Direktörü 18.09.2017 (+90) 232 853 1144 cem.akpinar@tezol.com.tr - -
ŞENNUR ŞENÖZ Muhasebe Müdürü 01.06.2020 (+90) 232 853 1144 sennur.senoz@tezol.com.tr - -
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete) üretimi
Şirketin Süresi Süresiz
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 15.09.2021 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Şükrü Erhan Tezol 29275200 TRY 29,28
Mehmet Ersin Tezol 29267600 TRY 29,27
Mine Makbule Kuşçu 6330800 TRY 6,33
Müge Kuşçu 6330800 TRY 6,33
Diğer 28795600 TRY 28,79
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 30000000 TRY 30 5 oy İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 70000000 TRY 70 1 oy İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET ERSİN TEZOL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 09.06.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO Yönetim Kurulu Üyeliği 29.27 Bağımsız Üye Değil
SEMAVİ YORGANCILAR Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı ve Denetim Komitesi başkanı
REHA HAZNEDAROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı
HALUK İSMET KÖYMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 09.06.2021 İcrada Görevli Değil Avukat ve Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi
CEM AKPINAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 09.06.2021 İcrada Görevli Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET ERSİN TEZOL Yönetim Kurulu Başkanı, CEO İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkanı, CEO Yönetim Kurulu Üyeliği
ŞÜKRÜ ERHAN TEZOL Hazine Bölüm Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi Başkanı, Hazine Bölüm Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği
METİN AVCI Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi
TAMER DEMİRBAĞ Genel Koordinatör Üst Düzey Yönetici Genel Koordinatör, Yönetim Kurulu Üyesi
CEM AKPINAR Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Finans Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET ŞENYAŞA Fabrikalar Direktörü Üst Düzey Yönetici Fabrikalar Direktörü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
TZE GLOBAL DIS TICARET A.Ş. İhracat 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964062
BIST