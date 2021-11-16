***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.11.2021 16:37
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@tezol.com.tr
yatirimciiliskileri@tezol.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
CEM AKPINAR Finans Direktörü 18.09.2017 (+90) 232 853 1144 yatirimciiliskileri@tezol.com.tr - -
ŞENNUR ŞENÖZ Muhasebe Müdürü 01.06.2020 (+90) 232 853 1144 yatirimciiliskileri@tezol.com.tr - -
PELİN ÜSTÜN Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 15.11.2021 (+90) 232 853 11 44 yatirimciiliskileri@tezol.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı/Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı/Türev Araçlar Lisansı 207614/701853/303139
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978057
BIST
16:361.696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 10,57
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
16:3610,5853
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 0,2685
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,5853
En Düşük
10,2960
16:3611,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 0,2904
|Açılış
|: 11,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,9716
En Düşük
11,6569
16:36629,82
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 16,10
|Açılış
|: 629,82
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
631,40
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler16:34
|PRKAB
|40,70
|285.836.752
|% 10,00
|
|DOBUR
|149,60
|33.797.034
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.661.874
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,23
|350.279.196
|% 9,96
|
|MERCN
|12,48
|47.548.582
|% 9,96
|
|TACTR
|26,10
|586.417
|% -8,42
|
|IDEAS
|45,20
|77.281.729
|% -6,30
|
|DOGUB
|3,06
|1.102.731
|% -5,26
|
|TDGYO
|6,92
|41.911.149
|% -4,95
|
|SUMAS
|89,35
|190.752
|% -4,95
|
|PETKM
|7,73
|2.674.936.552
|% -2,52
|
|GARAN
|11,97
|2.101.137.399
|% -0,83
|
|SISE
|10,29
|1.528.262.292
|% 3,31
|
|KRDMD
|7,65
|1.076.414.996
|% 1,86
|
|THYAO
|17,87
|883.197.827
|% 1,19
|
|PETKM
|7,73
|2.674.936.552
|% -2,52
|
|ADESE
|1,07
|286.508.561
|% 2,88
|
|YKBNK
|3,32
|855.909.918
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,12
|454.747.777
|% 1,44
|
|ODAS
|1,58
|309.461.344
|% 1,94
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5784
|10,5844
|% 2,59
|
|Euro
|11,9675
|11,9758
|% 2,53
|
|Sterlin
|14,1283
|14,1991
|% 2,34
|
|Frank
|11,2528
|11,3206
|% 1,93
|
|Riyal
|2,7936
|2,8076
|% 1,88
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|12,63
|
|Altın Gr.
|630
|630
|16,00
|
|Cumhuriyet
|4.154
|4.217
|84,00
|
|Tam
|4.149
|4.253
|100,36
|
|Yarım
|2.006
|2.058
|48,54
|
|Çeyrek
|1.006
|1.029
|24,28
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|8,48
|8,49
|0,26
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,45
|