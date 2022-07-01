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***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.07.2022 21:15
***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TEZOL*** EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 66000000 TRY 30 5 oy İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 154000000 TRY 70 1 oy İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040896


BIST
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISSEN 28,16 60.751.758 % 10,00  
KOZAL 187,00 1.359.912.475 % 10,00  
GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
ULUUN 22,74 66.036.559 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,7317 16,7493 % 0,30  
Euro 17,4208 17,4918 % -0,20  
Sterlin 20,1958 20,2971 % -0,36  
Frank 17,3763 17,4810 % -0,19  
Riyal 4,4493 4,4716 % 0,32  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 2,19  
Altın Gr. 973 973 3,25  
Cumhuriyet 6.473 6.571 -20,00  
Tam 6.480 6.601 11,00  
Yarım 3.172 3.228 6,00  
Çeyrek 1.589 1.613 2,00  
Gümüş.Ons 19,83 19,88 -0,42  
Gümüş Gr. 10,69 10,70 -0,20  
B. Petrol 112 112 2,50  
Seans Raporu 18:05
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