***TEZOL* *FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
29.06.2022 09:09
***TEZOL******FORMT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [TEZOL, FORMT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039870
BIST
18:052.490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.561
En Düşük
2.472
18:0516,6718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0104
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,7236
En Düşük
16,5602
18:0517,5041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0491
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,5634
En Düşük
17,4507
18:05975,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,94
|Açılış
|: 975,16
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
978,75
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|14,38
|24.763.847
|% 132,72
|
|KLMSN
|10,56
|14.891.108
|% 0,60
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,36
|41.682.099
|% 0,00
|
|SELEC
|14,98
|69.940.429
|% 0,00
|
|TSGYO
|4,25
|24.902.703
|% 0,00
|
|TRGYO
|8,36
|41.682.099
|% 0,00
|
|SELEC
|14,98
|69.940.429
|% 0,00
|
|SILVR
|23,48
|35.113.817
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% 0,00
|
|THYAO
|48,04
|6.058.034.056
|% 0,00
|
|SISE
|21,42
|1.889.264.290
|% 0,00
|
|EREGL
|27,56
|1.572.637.068
|% 0,00
|
|SAHOL
|20,14
|1.441.327.239
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,47
|1.147.706.494
|% 0,00
|
|ODAS
|3,05
|711.421.153
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|581.367.764
|% 0,00
|
|TSKB
|2,07
|397.621.108
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,31
|1.218.071.867
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6669
|16,6718
|% -0,06
|
|Euro
|17,4880
|17,5041
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,2478
|20,3493
|% -0,08
|
|Frank
|17,3671
|17,4718
|% 0,10
|
|Riyal
|4,4293
|4,4515
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-2,86
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-0,92
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.514
|6.612
|-25,00
|
|Yarım
|3.188
|3.233
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.616
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,01
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MNDRS
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 008, 079 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -6.36 oranında düşüşle 1.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 000, 757 adet işlem
-
17:57CEMAS
Yüzde -5.51 oranında düşüşle 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 648, 908 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -66, 66 kaybederek (% -2.42 ) 2, 687
-
17:55XU100
Endeks 2, 474 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 19 altında . İşlem hacmi 32, 291.00 milyon TL de