***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
17.07.2023 09:02
***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172550
BIST
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12:196.565
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 126,84
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1926,2837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1584
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1929,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1510
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:191.649,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.649,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.069.864
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.023.688
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.574.323
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,08
|16.533.780
|% -7,45
|
|MTRYO
|6,10
|7.092.262
|% -6,58
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,60
|4.624.951.130
|% 1,92
|
|ASELS
|73,00
|3.744.759.532
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|SISE
|49,86
|2.459.170.301
|% 1,30
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|YKBNK
|14,03
|2.584.260.386
|% 0,86
|
|EKGYO
|8,34
|1.389.455.937
|% 1,21
|
|ZOREN
|3,69
|496.406.128
|% 2,22
|
|ISCTR
|14,73
|1.536.724.376
|% 1,66
|
|AKBNK
|25,92
|1.800.237.609
|% 4,68
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2537
|26,2653
|% 0,54
|
|Euro
|29,5060
|29,5129
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2741
|34,4460
|% 0,52
|
|Frank
|30,4598
|30,6433
|% 0,88
|
|Riyal
|6,9758
|7,0108
|% 0,47
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,30
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.651
|7,83
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.643
|10.838
|55,00
|
|Yarım
|5.322
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,92
|20,94
|-0,02
|
|B. Petrol
|80,35
|80,35
|0,48
|
Seans Raporu
12:18
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12:30XU100
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Yüzde 8.95 oranında artışla 96.75 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 957 adet işlem
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12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TOASO, ARCLK
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
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12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM