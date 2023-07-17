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***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

17.07.2023 09:02
***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [TEZOL]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172550


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Tam 10.643 10.838 55,00  
Yarım 5.322 5.444 27,00  
Çeyrek 2.669 2.722 14,00  
Gümüş.Ons 24,80 24,82 -0,13  
Gümüş Gr. 20,92 20,94 -0,02  
B. Petrol 80,35 80,35 0,48  
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