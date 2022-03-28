***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.03.2022 17:58
***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEZOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şükrü Erhan Tezol tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013478
BIST
17:502.176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,09
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:5014,8243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0063
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:5016,2767
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0182
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:50924,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,50
|Açılış
|: 924,40
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:50
|GZNMI
|37,04
|81.846.966
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.088.048
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.677.383
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.934.214
|% -9,90
|
|KAPLM
|72,30
|44.020.135
|% -7,54
|
|PKENT
|240,00
|63.226.351
|% -6,10
|
|THYAO
|28,98
|3.757.253.547
|% 2,91
|
|SASA
|60,30
|2.319.546.511
|% 0,50
|
|KARSN
|5,22
|1.468.837.904
|% 5,45
|
|EREGL
|32,82
|1.201.043.479
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,24
|1.181.122.296
|% -0,39
|
|ODAS
|1,81
|865.319.690
|% 7,74
|
|KARSN
|5,22
|1.468.837.904
|% 5,45
|
|EKGYO
|2,34
|564.076.698
|% 2,63
|
|THYAO
|28,98
|3.757.253.547
|% 2,91
|
|YKBNK
|3,89
|473.208.124
|% -0,26
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8155
|14,8243
|% -0,04
|
|Euro
|16,2635
|16,2767
|% -0,11
|
|Sterlin
|19,3335
|19,4305
|% -0,81
|
|Frank
|15,8057
|15,9009
|% -0,43
|
|Riyal
|3,9436
|3,9634
|% 0,05
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.937
|-21,84
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-8,81
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,37
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
-
17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem