***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
11.05.2022 17:35
***TEZOL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TEZOL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şükrü Erhan Tezol tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029356
BIST
17:502.460
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -30,62
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
17:5015,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0675
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3880
En Düşük
15,2421
17:5016,1975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1150
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
17:50911,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 9,30
|Açılış
|: 911,71
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler17:48
|BOSSA
|59,40
|85.805.737
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|75.211.455
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|23.938.013
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.668.617
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|61.201.268
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.926.962
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.782.421
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|140.209.876
|% -9,98
|
|THYAO
|42,22
|3.312.590.231
|% 0,05
|
|SISE
|20,06
|3.176.191.766
|% 0,10
|
|KRDMD
|16,63
|2.416.646.876
|% 0,36
|
|ASELS
|24,04
|1.910.226.519
|% -0,58
|
|TUPRS
|250,90
|1.704.533.369
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,72
|1.356.254.501
|% -2,68
|
|EKGYO
|2,74
|741.852.390
|% -1,08
|
|SISE
|20,06
|3.176.191.766
|% 0,10
|
|KRDMD
|16,63
|2.416.646.876
|% 0,36
|
|DOHOL
|3,69
|526.818.010
|% -3,91
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3020
|15,3114
|% 0,43
|
|Euro
|16,1662
|16,1908
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,8615
|18,9561
|% 0,62
|
|Frank
|15,4085
|15,5013
|% 0,89
|
|Riyal
|4,0685
|4,0889
|% 0,26
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.852
|12,93
|
|Altın Gr.
|911
|912
|9,25
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,77
|0,32
|
|B. Petrol
|108
|108
|5,11
|
Seans Raporu
17:48
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-
17:59FRIGO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 348, 970 adet işlem
-
17:57PENGD
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 883, 255 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, KCHOL, TTKOM
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, KOZAL, KOZAA
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 83 kaybederek (% -1.16 ) 2, 208