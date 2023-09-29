***TEZOL* *KIMMR* *MAGEN* *ORCAY* *YEOTK* *EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
29.09.2023 11:18
***TEZOL******KIMMR******MAGEN******ORCAY******YEOTK******EGEPO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [EGEPO, KIMMR, MAGEN, ORCAY, TEZOL, YEOTK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.20 maddesi uyarınca, 02.10.2023 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
EGEPO XHARZ 02/10/2023
KIMMR XHARZ 02/10/2023
MAGEN XHARZ 02/10/2023
ORCAY XHARZ 02/10/2023
TEZOL XHARZ 02/10/2023
YEOTK XHARZ 02/10/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198120
BIST
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13:348.313
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 94,55
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.346
13:3427,4171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1030
|Açılış
|: 27,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
13:3429,1373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1089
|Açılış
|: 29,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
13:341.650,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,52
|Açılış
|: 1.650,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ISYAT
|11,66
|65.196.691
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|11.385.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|357.557.194
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|106.550.175
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|210.617.502
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|2.769.311
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|7.111.643
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|201.419.337
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|81.369.652
|% -9,77
|
|YONGA
|57,05
|667.533
|% -7,98
|
|THYAO
|247,30
|7.797.099.314
|% 1,69
|
|TUPRS
|159,70
|4.236.355.749
|% 2,06
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|AKBNK
|33,16
|2.685.780.847
|% 3,50
|
|ISCTR
|26,06
|2.449.055.098
|% 2,52
|
|YKBNK
|18,21
|3.404.884.606
|% 3,82
|
|ZOREN
|5,28
|818.214.538
|% 1,73
|
|ODAS
|13,46
|1.684.017.052
|% 0,67
|
|EKGYO
|8,03
|983.663.003
|% 0,12
|
|REEDR
|17,52
|2.038.201.239
|% 6,50
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4131
|27,4178
|% 0,38
|
|Euro
|29,1174
|29,1283
|% 0,34
|
|Sterlin
|33,5226
|33,6907
|% 0,61
|
|Frank
|29,9568
|30,1372
|% 0,48
|
|Riyal
|7,2880
|7,3246
|% 0,11
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,26
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,63
|
|Cumhuriyet
|11.218
|11.387
|-20,00
|
|Tam
|10.985
|11.079
|-9,00
|
|Yarım
|5.509
|5.562
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|20,30
|20,33
|0,40
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|