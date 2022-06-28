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***TEZOL* *KRDMA* *ZRGYO* *ISKPL* *KRDMB* *KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

28.06.2022 09:11
***TEZOL* *KRDMA* *ZRGYO* *ISKPL* *KRDMB* *KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Siste


***TEZOL******KRDMA******ZRGYO******ISKPL******KRDMB******KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [ISKPL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, TEZOL, ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

ISKPL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0469663 TL Teorik Fiyat: 5,423 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 9,851 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 9,851 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 12,311 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TEZOL.E %120 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,818 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ZRGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0031717 TL Teorik Fiyat: 3,227 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039588


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 18,82 4.982.426 % 9,99  
IHAAS 31,72 7.885.385 % 8,85  
BALAT 14,00 91.434 % 8,11  
BMSCH 10,08 22.708.679 % 7,23  
ARCLK 80,05 344.700.129 % 5,82  
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10:30 Alış Satış %  
Dolar 16,6307 16,6355 % 0,66  
Euro 17,6065 17,6254 % 0,56  
Sterlin 20,3186 20,4205 % 0,50  
Frank 17,3137 17,4180 % 0,56  
Riyal 4,4149 4,4370 % 0,54  
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10:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 4,42  
Altın Gr. 976 976 7,14  
Cumhuriyet 6.495 6.593 -131,00  
Tam 6.488 6.592 0,00  
Yarım 3.185 3.224 0,00  
Çeyrek 1.595 1.612 0,00  
Gümüş.Ons 21,26 21,29 0,12  
Gümüş Gr. 11,36 11,37 0,12  
B. Petrol 113 113 1,63  
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