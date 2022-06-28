***TEZOL* *KRDMA* *ZRGYO* *ISKPL* *KRDMB* *KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.06.2022 09:11
***TEZOL******KRDMA******ZRGYO******ISKPL******KRDMB******KRDMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISKPL, KRDMA, KRDMB, KRDMD, TEZOL, ZRGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0469663 TL Teorik Fiyat: 5,423 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMA.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 9,851 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMB.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 9,851 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRDMD.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,4385964 TL Teorik Fiyat: 12,311 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TEZOL.E %120 Kar Payından Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,818 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ZRGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0031717 TL Teorik Fiyat: 3,227 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039588
BIST
10:322.555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 26,05
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.559
En Düşük
2.544
10:3216,6372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1113
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6372
En Düşük
16,5102
10:3217,6250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0986
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,6250
En Düşük
17,4694
10:32976,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,14
|Açılış
|: 976,00
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
977,13
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler10:30
|MAKIM
|18,82
|4.982.426
|% 9,99
|
|IHAAS
|31,72
|7.885.385
|% 8,85
|
|BALAT
|14,00
|91.434
|% 8,11
|
|BMSCH
|10,08
|22.708.679
|% 7,23
|
|ARCLK
|80,05
|344.700.129
|% 5,82
|
|ISKPL
|5,03
|21.117.582
|% -7,25
|
|SNKRN
|22,34
|878.677
|% -3,71
|
|GLBMD
|6,67
|554.954
|% -3,05
|
|DAGHL
|26,30
|328.908
|% -2,45
|
|KRSTL
|7,34
|804.618
|% -2,13
|
|THYAO
|49,82
|850.342.745
|% 0,52
|
|ARCLK
|80,05
|344.700.129
|% 5,82
|
|EREGL
|27,96
|291.040.650
|% 0,43
|
|SAHOL
|20,54
|223.880.712
|% 1,48
|
|TUPRS
|277,40
|218.699.148
|% 1,65
|
|YKBNK
|4,70
|143.999.009
|% 1,08
|
|ODAS
|3,18
|94.424.059
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,62
|73.348.206
|% 1,55
|
|TSKB
|2,14
|42.191.038
|% 0,94
|
|KRDMD
|12,29
|214.667.724
|% -0,17
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6307
|16,6355
|% 0,66
|
|Euro
|17,6065
|17,6254
|% 0,56
|
|Sterlin
|20,3186
|20,4205
|% 0,50
|
|Frank
|17,3137
|17,4180
|% 0,56
|
|Riyal
|4,4149
|4,4370
|% 0,54
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,42
|
|Altın Gr.
|976
|976
|7,14
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.488
|6.592
|0,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|0,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,26
|21,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,37
|0,12
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,63
|
Seans Raporu
10:30
daha fazla
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, KOZAA
-
10:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TAVHL, KCHOL
-
10:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 24 artarak (% 1.12 ) 2, 282
-
10:45
IHAAS, MAKIM, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
10:45
KRDMB, KRDMD, ISKPL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında