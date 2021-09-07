***TEZOL* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş
07.09.2021 10:01
***TEZOL******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEZOL Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962134
BIST
16:121.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,04
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:128,4589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0033
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:1210,0244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:12488,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,99
|Açılış
|: 488,74
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ORCAY
|14,33
|160.395.087
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.197.555
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.638.594
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.398.277
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.661.657
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,17
|83.472.006
|% -4,15
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|489.880.564
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|EREGL
|18,00
|335.968.082
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|600.934.328
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.368.468.890
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|317.885.841
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.569.123
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,28
|419.391.819
|% 0,28
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4556
|8,4589
|% -0,04
|
|Euro
|10,0168
|10,0244
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6768
|11,7354
|% 0,53
|
|Frank
|9,1823
|9,2376
|% 0,50
|
|Riyal
|2,2489
|2,2602
|% 0,00
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,94
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.216
|3.297
|10,57
|
|Yarım
|1.554
|1.595
|5,11
|
|Çeyrek
|780
|797
|2,55
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|71,43
|71,43
|-1,17
|
Seans Raporu
16:12
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16:23SMART
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16:22AKENR
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16:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, PGSUS, SISE
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16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 92 artarak (% 0.47 ) 1, 266
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, KTSKR, AKFGY, OYLUM