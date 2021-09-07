***TEZOL* *OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
07.09.2021 18:56
***TEZOL******OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962393
BIST
14:011.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.440
En Düşük
1.428
14:018,4683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0061
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:0110,0351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0184
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:01488,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,77
|Açılış
|: 488,52
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:01
|ORCAY
|14,33
|157.425.710
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.547.727
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|41.324.238
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|30.839.663
|% 9,92
|
|KENT
|207,00
|963.859
|% 8,95
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|IHLAS
|0,59
|30.223.495
|% -3,28
|
|GARAN
|9,43
|924.809.887
|% 0,21
|
|YKBNK
|2,53
|392.817.308
|% 0,00
|
|HALKB
|4,78
|293.785.707
|% 2,36
|
|THYAO
|12,43
|287.618.882
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,24
|284.216.537
|% -0,28
|
|YKBNK
|2,53
|392.817.308
|% 0,00
|
|GARAN
|9,43
|924.809.887
|% 0,21
|
|HALKB
|4,78
|293.785.707
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,59
|30.223.495
|% -3,28
|
|KRDMD
|7,24
|284.216.537
|% -0,28
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4658
|8,4683
|% 0,07
|
|Euro
|10,0296
|10,0351
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,6570
|11,7155
|% 0,36
|
|Frank
|9,1690
|9,2242
|% 0,35
|
|Riyal
|2,2502
|2,2615
|% 0,06
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|5,56
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,03
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|15,39
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|7,44
|
|Çeyrek
|781
|799
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,75
|72,75
|0,15
|