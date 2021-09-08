***TEZOL* *VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.09.2021 10:09
***TEZOL******VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962486
BIST
16:021.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,63
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:028,4580
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:0210,0201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0034
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:02488,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,44
|Açılış
|: 488,19
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:00
|ORCAY
|14,33
|160.351.796
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.146.486
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.636.672
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.353.703
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.643.578
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|TGSAS
|19,14
|79.501.402
|% -4,30
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,49
|1.332.770.158
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,54
|587.471.939
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|484.886.397
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,30
|406.007.944
|% 0,55
|
|EREGL
|18,02
|331.570.349
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,54
|587.471.939
|% 0,40
|
|GARAN
|9,49
|1.332.770.158
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|315.973.408
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|73.158.753
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,30
|406.007.944
|% 0,55
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4542
|8,4578
|% -0,05
|
|Euro
|10,0157
|10,0238
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6823
|11,7409
|% 0,58
|
|Frank
|9,1815
|9,2369
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2510
|2,2622
|% 0,09
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|2,98
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,41
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|10,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|8,29
|
|Yarım
|1.553
|1.594
|4,01
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|72,35
|72,35
|-0,25
|
Seans Raporu
16:00
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-
16:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 82 artarak (% 0.57 ) 1, 545
-
16:16XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 8, 960.00 milyon TL de
-
16:16EDATA
Yüzde 4.02 oranında artışla 12.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 170, 426 adet işlem
-
16:13ICBCT
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 886, 154 adet işlem
-
16:11XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 77 üstünde . İşlem hacmi 8, 912.00 milyon TL de