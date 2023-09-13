***TFG* *ADGYO*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
13.09.2023 12:17
***TFG******ADGYO*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194388
BIST
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13:138.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,52%
|| 42,70
|Açılış
|: 8.184
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|Önceki Kapanış
|: 8.160
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8.166
En Yüksek
8.236
13:1326,9469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1042
|Açılış
|: 26,9500
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|Önceki Kapanış
|: 26,9450
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27,2606
En Düşük
26,8215
13:1328,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0277
|Açılış
|: 28,9300
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|Önceki Kapanış
|: 28,8800
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29,2851
En Düşük
28,8588
13:131.655,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,82
|Açılış
|: 1.655,65
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|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
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1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler13:13
|BURCE
|122,10
|62.558.192
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|6.603.648
|% 10,00
|
|KSTUR
|715,50
|1.863.162
|% 9,99
|
|SNPAM
|37,14
|4.518.638
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.901.128.913
|% -9,97
|
|UZERB
|167,00
|1.299.236
|% -9,73
|
|TATEN
|59,10
|522.599.228
|% -9,56
|
|OFSYM
|80,05
|130.100.675
|% -7,56
|
|SISE
|56,50
|5.799.398.219
|% 4,15
|
|YKBNK
|16,64
|2.629.996.201
|% 2,78
|
|THYAO
|237,00
|2.393.408.058
|% 0,42
|
|ENKAI
|36,92
|2.248.935.876
|% -3,30
|
|ULKER
|86,70
|2.015.235.356
|% -3,34
|
|YKBNK
|16,64
|2.629.996.201
|% 2,78
|
|AKGRT
|6,18
|835.545.611
|% 9,19
|
|SKBNK
|5,59
|741.470.382
|% 6,88
|
|ZOREN
|4,96
|653.372.538
|% 0,81
|
|KATMR
|2,10
|228.449.653
|% 3,96
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9417
|26,9469
|% 0,39
|
|Euro
|28,9350
|28,9477
|% 0,10
|
|Sterlin
|33,4661
|33,6339
|% 0,00
|
|Frank
|30,0406
|30,2216
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1604
|7,1963
|% 0,28
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,36
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|2,08
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.448
|15,00
|
|Tam
|11.037
|11.104
|-53,00
|
|Yarım
|5.536
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.788
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,82
|19,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,62
|92,62
|0,56
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