***TFG* *ASTOR*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.01.2023 14:03
***TFG******ASTOR*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ASTOR ENERJİ A.Ş Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101127
BIST
14:054.732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,38
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
14:0518,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
14:0520,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 20,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
14:051.137,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,22
|Açılış
|: 1.137,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler14:05
|KRDMA
|17,38
|357.001.862
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.083.210
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.456.678
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|22.341.079
|% 9,95
|
|ALFAS
|234,00
|148.225.098
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|RHEAG
|3,25
|1.374.294
|% -8,96
|
|GOZDE
|19,18
|352.190.383
|% -8,93
|
|POLTK
|1.592,00
|63.658.802
|% -8,38
|
|THYAO
|127,80
|7.916.958.229
|% 2,00
|
|KRDMD
|17,79
|5.327.272.782
|% 3,49
|
|ASELS
|53,00
|3.704.320.907
|% 0,38
|
|EREGL
|37,20
|3.369.024.286
|% 0,98
|
|KOZAL
|514,70
|2.953.417.039
|% -0,79
|
|KRDMD
|17,79
|5.327.272.782
|% 3,49
|
|EKGYO
|7,98
|2.453.024.714
|% -1,24
|
|YKBNK
|8,53
|2.039.037.662
|% -0,70
|
|AKBNK
|15,71
|2.034.091.039
|% -2,42
|
|PETKM
|16,32
|2.111.535.069
|% -2,10
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7842
|% 0,05
|
|Euro
|20,2202
|20,2310
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,7980
|22,9123
|% 0,28
|
|Frank
|20,0667
|20,1876
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|8,54
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.138
|5,12
|
|Cumhuriyet
|7.641
|7.756
|3,00
|
|Tam
|7.688
|7.733
|0,00
|
|Yarım
|3.743
|3.784
|1,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.892
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,34
|0,19
|
|B. Petrol
|83,53
|83,53
|0,86
|