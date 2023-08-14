***TFG* *BYDNR*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.08.2023 15:44
***TFG******BYDNR*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [BYDNR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Baydöner Restoranları A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185161
BIST
'
17:397.769
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 54,37
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.681
En Yüksek
7.869
17:3927,0610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0956
|Açılış
|: 27,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
17:3929,5240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0838
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,3063
17:391.661,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,01
|Açılış
|: 1.661,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.654,52
BIST En Aktif Hisseler17:37
|BAYRK
|11,44
|22.294.223
|% 10,00
|
|NETAS
|42,68
|153.209.411
|% 10,00
|
|SAFKR
|26,18
|77.764.756
|% 10,00
|
|MERCN
|39,38
|80.921.650
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|6.395.805
|% 10,00
|
|PEGYO
|7,27
|145.682.829
|% -9,13
|
|SDTTR
|406,60
|4.118.875.690
|% -8,49
|
|MNDRS
|10,09
|291.781.570
|% -8,36
|
|AVHOL
|109,10
|143.082.220
|% -6,91
|
|DYOBY
|26,06
|119.337.820
|% -6,86
|
|ASTOR
|142,20
|12.063.424.035
|% 9,98
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|THYAO
|262,50
|9.170.387.450
|% -1,20
|
|TUPRS
|115,30
|5.806.905.490
|% 3,87
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|ZOREN
|4,51
|2.647.633.409
|% 9,47
|
|SKBNK
|3,89
|1.189.394.910
|% 2,64
|
|YKBNK
|15,97
|4.601.555.467
|% 1,33
|
|PETKM
|19,05
|5.348.514.645
|% 0,69
|
|EREGL
|42,92
|11.553.198.419
|% 4,58
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0487
|27,0562
|% 0,34
|
|Euro
|29,5090
|29,5203
|% -0,30
|
|Sterlin
|34,1402
|34,3114
|% 0,05
|
|Frank
|30,6527
|30,8373
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1913
|7,2273
|% 0,36
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.909
|-4,72
|
|Altın Gr.
|1.660
|1.660
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.342
|11.513
|-39,00
|
|Tam
|11.119
|11.201
|13,00
|
|Yarım
|5.577
|5.627
|7,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.813
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,61
|19,63
|-0,07
|
|B. Petrol
|86,34
|86,34
|-0,47
|
Seans Raporu
17:37
daha fazla
-
17:52PAPIL
Yüzde 9.97 oranında artışla 27.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 769, 602 adet işlem
-
17:51LINK
Yüzde 6.32 oranında artışla 76.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 179, 068 adet işlem
-
17:50KNFRT
Yüzde 4.49 oranında artışla 18.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 780, 038 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, TOASO, KOZAA
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, KRDMD, TAVHL