***TFG* *CWENE*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
24.04.2023 15:17
***TFG******CWENE*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140460
BIST
15:185.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 32,71
|Açılış
|: 5.023
|
|Önceki Kapanış
|: 5.012
|
5.076
En Düşük
5.023
15:1819,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0067
|Açılış
|: 20,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4527
En Düşük
19,3833
15:1821,3682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1219
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4503
En Düşük
21,2787
15:181.236,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.236,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.237,71
|
1.240,37
En Düşük
1.232,91
BIST En Aktif Hisseler15:18
|IHAAS
|143,30
|13.988.468
|% 9,98
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|KAREL
|18,31
|26.331.651
|% 9,97
|
|FENER
|56,35
|58.062.646
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,48
|62.960.030
|% 9,80
|
|IMASM
|41,70
|160.645.980
|% -9,97
|
|GSRAY
|8,81
|276.046.172
|% -6,08
|
|BURCE
|67,50
|46.051.224
|% -5,79
|
|QNBFL
|82,20
|81.136
|% -5,73
|
|KRGYO
|18,15
|5.073.685
|% -5,71
|
|THYAO
|135,90
|2.066.241.440
|% 1,42
|
|KOPOL
|41,24
|1.493.720.362
|% 9,97
|
|CVKMD
|164,20
|1.373.814.848
|% 7,96
|
|EREGL
|34,30
|1.349.746.794
|% -0,46
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|EKGYO
|6,67
|528.837.742
|% -0,74
|
|ISCTR
|11,91
|833.610.440
|% 0,42
|
|YKBNK
|10,21
|663.618.615
|% 0,39
|
|AKBNK
|17,76
|1.057.665.578
|% 0,34
|
|KOZAL
|22,54
|1.039.197.988
|% -0,79
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4036
|19,4074
|% 0,03
|
|Euro
|21,3626
|21,3682
|% 0,57
|
|Sterlin
|24,0609
|24,1816
|% -0,01
|
|Frank
|21,6988
|21,8295
|% 0,16
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,02
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,49
|
|Altın Gr.
|1.236
|1.237
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|8.910
|9.044
|-36,00
|
|Tam
|8.945
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.369
|4.439
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.184
|2.233
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,62
|15,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,22
|81,22
|-0,24
|