***TFG* *TATEN*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
08.08.2023 11:30
***TFG******TATEN*** TFG İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181923
BIST
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12:047.448
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -22,43
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0427,0267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0643
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0429,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0011
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:041.680,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,61
|Açılış
|: 1.680,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler12:03
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.478.531.894
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|300.202.551
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.926.856
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.752.020
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|KORDS
|84,95
|315.371.128
|% -7,31
|
|AKSUE
|35,06
|127.485.090
|% -7,25
|
|AKGRT
|4,59
|377.857.959
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,10
|231.716.308
|% -6,87
|
|THYAO
|262,60
|5.793.762.398
|% -1,61
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ASTOR
|109,40
|2.090.668.096
|% 1,96
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,05
|1.410.516.408
|% -0,88
|
|AKFGY
|4,95
|734.201.884
|% -4,26
|
|YKBNK
|15,00
|2.070.901.349
|% 1,08
|
|KOZAL
|28,50
|3.652.142.488
|% 4,24
|
|ISCTR
|16,54
|2.012.205.420
|% 2,29
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0185
|27,0233
|% 0,23
|
|Euro
|29,6779
|29,7013
|% 0,06
|
|Sterlin
|34,3473
|34,5196
|% -0,13
|
|Frank
|30,8007
|30,9862
|% 0,03
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,14
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|0,61
|
|Cumhuriyet
|11.412
|11.585
|138,00
|
|Tam
|11.139
|11.249
|103,00
|
|Yarım
|5.574
|5.651
|52,00
|
|Çeyrek
|2.787
|2.825
|26,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|0,02
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,89
|