***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
15.10.2020 17:37
***TFNVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TFNVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
10/07/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDTFVK52113
Nominal Değer (TL)
800.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
15/10/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
19/10/2020
Vadesi (Gün)
222
İtfa Tarihi
25/05/2021
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881998
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0102
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,68
|Açılış
|: 485,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|9,90
|104.124.423
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|VANGD
|14,64
|48.442.527
|% 9,99
|
|ESEN
|13,67
|3.764.226
|% 9,98
|
|KLGYO
|12,34
|372.130.116
|% 9,98
|
|ORMA
|14,22
|865.250
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.155
|% -10,00
|
|BALAT
|9,65
|1.316.868
|% -9,98
|
|DAGI
|14,62
|4.673.347
|% -9,98
|
|ODAS
|3,52
|533.875.560
|% -3,03
|
|SOKM
|12,79
|429.817.654
|% 3,23
|
|ULUUN
|11,30
|413.705.952
|% 5,90
|
|MPARK
|18,71
|342.039.123
|% 4,76
|
|TURSG
|6,08
|258.247.610
|% -1,78
|
|IHLGM
|1,59
|126.375.412
|% -1,85
|
|PEKGY
|2,71
|112.805.542
|% 4,23
|
|TURSG
|6,08
|258.247.610
|% -1,78
|
|ULUUN
|11,30
|413.705.952
|% 5,90
|
|SOKM
|12,79
|429.817.654
|% 3,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9332
|7,9393
|% 0,36
|
|Euro
|9,2906
|9,2996
|% 0,08
|
|Sterlin
|10,2227
|10,2739
|% -0,38
|
|Frank
|8,6506
|8,7027
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1100
|2,1206
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,04
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
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17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem