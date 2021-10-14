***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2021 15:09
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2020, 30.11.2020,22.01.2021,11.10.2021 ve 13.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 11.10.2021 ve 13.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilecek olan, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçi piyasada, yönetim sözleşmesine dayalı, halka arz yöntemiyle satılmak üzere, 171 gün vadeli, 500.000.000.- Türk Lirası tutarlı kira sertifikası ihraçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylı izahname dokümanları ilgide kayıtlı açıklamalarımızla kamuya duyurulmuştu.
Bu kapsamda, yurtiçinde halka arz yöntemi ile ihracını gerçekleştirecek olduğumuz 171 gün vadeli kira sertifikasının yıllık basit getiri oranı %18,00 dönemsel getiri oranı %8,4329 olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970717
BIST
15:591.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,50
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
15:599,1566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0790
|Açılış
|: 9,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,1885
En Düşük
9,0704
15:5910,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0964
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
15:59529,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 5,71
|Açılış
|: 529,27
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,33
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler15:59
|LUKSK
|54,45
|3.357.224
|% 10,00
|
|DITAS
|17,79
|45.264.161
|% 9,95
|
|KZBGY
|31,12
|135.208.340
|% 7,76
|
|AVHOL
|6,82
|9.946.320
|% 6,90
|
|RAYSG
|10,03
|2.179.999
|% 6,70
|
|BAYRK
|9,90
|15.173.781
|% -10,00
|
|GARFA
|12,71
|449.820
|% -9,28
|
|DOBUR
|31,96
|3.566.717
|% -6,44
|
|GRNYO
|2,30
|1.525.084
|% -6,12
|
|TDGYO
|6,66
|47.571.856
|% -6,06
|
|GARAN
|9,33
|951.581.612
|% -0,53
|
|ASELS
|16,61
|910.605.768
|% 1,90
|
|FROTO
|170,30
|855.206.925
|% -4,11
|
|THYAO
|14,41
|651.446.560
|% 1,05
|
|TUPRS
|124,90
|616.543.293
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,40
|349.857.500
|% 0,42
|
|GARAN
|9,33
|951.581.612
|% -0,53
|
|ODAS
|1,45
|144.112.058
|% -2,03
|
|VAKBN
|3,41
|297.920.751
|% 3,02
|
|EKGYO
|1,83
|152.840.516
|% 0,55
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1531
|9,1566
|% 0,87
|
|Euro
|10,6329
|10,6400
|% 0,91
|
|Sterlin
|12,5089
|12,5717
|% 1,13
|
|Frank
|9,8939
|9,9535
|% 1,06
|
|Riyal
|2,4318
|2,4440
|% 0,74
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,18
|
|Altın Gr.
|530
|530
|6,15
|
|Cumhuriyet
|3.502
|3.554
|49,00
|
|Tam
|3.485
|3.572
|52,37
|
|Yarım
|1.684
|1.728
|25,33
|
|Çeyrek
|845
|864
|12,67
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|0,15
|
|B. Petrol
|84,20
|84,20
|1,02
|
Seans Raporu
15:59
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16:13GOODY
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16:11XU030
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Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 11, 189.00 milyon TL de
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16:11ALCTL
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