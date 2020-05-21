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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

21.05.2020 09:49
GÜNCEL HABERLER



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtdışı Kira Sertifikası Getiri Ödemesi ve İtfası hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.02.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 3.000.000.000
Para Birimi MYR
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Türü Alım Satıma Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 21.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 1.827
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 5,75
Satış Şekli Yurtdışı Satış
ISIN Kodu MYBVI1500807
Vade Başlangıç Tarihi 21.05.2015
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.000.000
Kupon Sayısı 10
Döviz Cinsi MYR

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 23.11.2015 Evet
2 23.05.2016 Evet
3 21.11.2016 Evet
4 22.05.2017 Evet
5 21.11.2017 Evet
6 21.05.2018 Evet
7 21.11.2018 Evet
8 21.05.2019 Evet
9 21.11.2019 Evet
10 21.05.2020 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.05.2020 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 210.000.000 MYR nominal tutarlı, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, MYBVI1500807 ISIN kodlu kira sertifikalarının 10. getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846135


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TKURU 20,86 254.325 % 9,96  
YONGA 22,32 199.005 % 9,95  
ETILR 3,67 83.933 % 9,88  
KPHOL 3,13 37.372 % 9,82  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2587 8,3002 % -0,34  
Frank 7,0022 7,0444 % -0,14  
Riyal 1,8026 1,8117 % -0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -10,00  
Altın Gr. 379 379 -2,50  
Cumhuriyet 2.449 2.484 -18,90  
Tam 2.521 2.549 -19,30  
Yarım 1.230 1.246 -9,40  
Çeyrek 615 623 -4,70  
Gümüş.Ons 17,22 17,24 -0,34  
Gümüş Gr. 3,75 3,76 -0,08  
B. Petrol 36,30 36,30 0,55  
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