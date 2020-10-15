***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 5.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim ŞirketiPlanlanan Nominal Tutar 800.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 25.05.2021Vade (Gün Sayısı) 222Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8,0589Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 13,25Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRDTFVK52113Satışın Tamamlanma Tarihi 15.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 800.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.05.2021 24.05.2021 25.05.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 17.06.2020, 06.07.2020, 28.08.2020, 31.08.2020, 05.10.2020 ve 12.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 13-14 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 800.000.000 TL nominal değerdeki, 222 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. İhraca ilişkin dağıtım sonuçları ekte yer almaktadır. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Dağıtım Sonuçları KAP Bildirimi_15102020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881975BIST