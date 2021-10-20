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***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

20.10.2021 15:52



***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Varlık Girişi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.11.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası Anonim Şirketi
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 171
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.4329
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRDTFVK42213
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 19.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
Kupon Sayısı 1

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.04.2022 07.04.2022 08.04.2022 500.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.11.2020, 30.11.2020, 22.01.2021, 11.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021 ve 19.10.2021 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 15 ve 18 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiği, TRDTFVK42213 ISIN kodlu kira sertifikalarının ihracına dayanak teşkil eden, ilgili ihracın mevcut getirisi ile uyumlu, 500 milyon TL tutarlı finansman desteği, portföy varlığı olarak belirlenmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971556


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Tam 3.483 3.571 -26,32  
Yarım 1.684 1.727 -12,73  
Çeyrek 844 864 -6,37  
Gümüş.Ons 24,12 24,15 0,47  
Gümüş Gr. 7,15 7,16 0,08  
B. Petrol 84,45 84,45 -0,63  
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