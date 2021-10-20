TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

BIST En Aktif Hisseler17:33
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|9,2488
|9,2540
|% -0,43
|Euro
|10,7765
|10,7831
|% -0,40
|Sterlin
|12,7360
|12,7999
|% -0,31
|Frank
|10,0147
|10,0751
|% -0,11
|Riyal
|2,4587
|2,4711
|% -0,43
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,83
|Altın Gr.
|530
|530
|1,00
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,47
|Gümüş Gr.
|7,15
|7,16
|0,08
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,63
Seans Raporu 17:33
- 17:47GUBRF Yüzde 6.30 oranında artışla 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 358, 880 adet işlem
- 17:46BTCIM Yüzde 5.28 oranında artışla 15.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 301 adet işlem
- 17:45XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 09 artarak (% 0.46 ) 1, 543
- 17:45AVHOL Yüzde 4.72 oranında artışla 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 270, 302 adet işlem
- 17:44OZRDN Yüzde 4.47 oranında artışla 7.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 692, 357 adet işlem