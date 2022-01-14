***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 15.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 400.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 08.06.2022Vade (Gün Sayısı) 145Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.1836Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20.60ISIN Kodu TRDTFVK62211Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000Kupon Sayısı 1Kira Sertifikası İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 400.000.000* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalarİlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 05.01.2022 ve 11.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 12 ve 13 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 400.000.000 TL nominal değerdeki, 145 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 TF VARLIK KİRALAMA_TRDTFVK62211_400 milyon TL.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994204BIST