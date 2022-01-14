***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
14.01.2022 18:21
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi Yurtiçi Kira Sertifikası Satışının Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.11.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 15.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 600.000.000
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 08.06.2022
Vade (Gün Sayısı) 145
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 8.1836
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 20.60
ISIN Kodu TRDTFVK62211
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 1
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Kar Payı/Getiri Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.06.2022 07.06.2022 08.06.2022 400.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.10.2021, 18.10.2021, 23.11.2021, 17.12.2021, 05.01.2022 ve 11.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız İlgide kayıtlı açıklamalarımız kapsamında, şirketimizin talep toplamasını 12 ve 13 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirdiği, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş'nin fon kullanıcısı olarak yer aldığı 400.000.000 TL nominal değerdeki, 145 gün vadeli kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup müşteri hesaplarına virmanlar gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TF VARLIK KİRALAMA_TRDTFVK62211_400 milyon TL.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994204
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