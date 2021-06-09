***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.06.2021 16:14
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 29.01.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 03.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 31.03.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 02.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 21.04.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 05.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 25.05.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 09.06.2021 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941401
BIST
17:151.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
17:158,5883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0169
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
17:1510,4830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
17:15522,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,72
|Açılış
|: 522,16
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler17:15
|YAYLA
|4,19
|21.994.174
|% 9,97
|
|ATATP
|35,12
|89.606.538
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|6.879.771
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.584.926
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|216.488.417
|% 9,93
|
|EUKYO
|5,76
|3.986.787
|% -6,34
|
|NUGYO
|11,95
|8.456.809
|% -6,27
|
|SANFM
|14,18
|3.581.185
|% -6,09
|
|METUR
|7,07
|19.622.150
|% -5,73
|
|UFUK
|14,94
|49.737
|% -5,50
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|KRDMD
|7,74
|634.462.498
|% -0,13
|
|KOZAL
|125,80
|391.452.551
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,04
|702.629.531
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,26
|291.793.708
|% 0,44
|
|GSDHO
|2,06
|215.755.489
|% 5,10
|
|THYAO
|14,61
|1.476.686.791
|% 0,90
|
|GARAN
|8,31
|750.440.713
|% 0,12
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5848
|8,5883
|% -0,20
|
|Euro
|10,4785
|10,4830
|% 0,03
|
|Sterlin
|12,0942
|12,1549
|% -0,40
|
|Frank
|9,5617
|9,6193
|% 0,06
|
|Riyal
|2,2811
|2,2926
|% -0,28
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-0,84
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-9,00
|
|Tam
|3.438
|3.525
|-9,68
|
|Yarım
|1.662
|1.705
|-4,68
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,34
|
|Gümüş.Ons
|27,80
|27,82
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,67
|0,02
|
|B. Petrol
|72,80
|72,80
|0,58
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:26YESIL
Yüzde 9.86 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 535 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 43 artarak (% 0.16 ) 1, 550
-
17:25BAYRK
Yüzde 6.15 oranında artışla 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 844 adet işlem
-
17:23BAYRK
Yüzde 5.98 oranında artışla 12.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 624, 819 adet işlem
-
17:22ARDYZ
Yüzde 4.21 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 009, 036 adet işlem