***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2022 16:16
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Kira Sertifikası 11.02.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 27.04.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 18.05.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 01.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
Kira Sertifikası 22.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Kesin Alım-Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038718
BIST
17:092.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,88
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
17:0917,3633
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0251
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
17:0918,3493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0823
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3579
En Düşük
18,0279
17:091.028,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.028,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.031,44
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler17:09
|MAKIM
|12,87
|421.215.097
|% 10,00
|
|BAYRK
|6,71
|29.850.021
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|21.615.228
|% 9,95
|
|DOKTA
|31,18
|10.638.204
|% 9,94
|
|AKSGY
|2,83
|57.334.382
|% 8,85
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|169,30
|107.527.754
|% -8,14
|
|SANEL
|6,75
|3.045.237
|% -5,20
|
|THYAO
|52,05
|4.659.668.477
|% 0,29
|
|EREGL
|28,26
|1.745.856.675
|% -1,53
|
|SISE
|22,36
|1.505.825.769
|% -1,15
|
|FROTO
|309,40
|1.129.865.761
|% 2,21
|
|AKBNK
|9,14
|1.117.540.929
|% 0,11
|
|YKBNK
|4,92
|1.005.878.750
|% -1,20
|
|ODAS
|3,13
|614.543.807
|% -2,49
|
|AKBNK
|9,14
|1.117.540.929
|% 0,11
|
|KARSN
|7,55
|921.318.031
|% -2,33
|
|EKGYO
|2,63
|261.355.752
|% -0,75
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3492
|17,3633
|% 0,14
|
|Euro
|18,3341
|18,3493
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2309
|21,3374
|% 0,06
|
|Frank
|17,9849
|18,0933
|% 0,67
|
|Riyal
|4,6129
|4,6360
|% 0,16
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|6,86
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|7,79
|
|Cumhuriyet
|6.848
|6.951
|24,00
|
|Tam
|6.827
|6.927
|40,00
|
|Yarım
|3.352
|3.388
|19,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.694
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|-0,08
|
|B. Petrol
|108
|108
|-6,65
|
Seans Raporu
17:09
daha fazla
-
17:24CLEBI
Yüzde 5.16 oranında artışla 318.00 lira fiyatla işlem gören hissede 579, 660 adet işlem
-
17:23SUWEN
Yüzde 4.36 oranında artışla 18.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 941, 243 adet işlem
-
17:22ENKAI
Yüzde 4.23 oranında artışla 18.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 959, 934 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 99 kaybederek (% -0.11 ) 2, 828
-
17:21XU100
Endeks 2, 579 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 11 üstünde . İşlem hacmi 29, 140.00 milyon TL de