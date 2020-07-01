***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.07.2020 12:13
***TFNVK*** TF VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.04.2020-30.06.2020 dönemini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853697
BIST
13:56115.695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -829,82
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.480
13:566,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8573
En Düşük
6,8445
13:567,6788
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6744
13:56392,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,50
|Açılış
|: 393,05
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.266.129
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|112.098.992
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|4.582.916
|% 9,97
|
|VKGYO
|2,98
|196.839.485
|% 9,96
|
|TRGYO
|3,66
|76.800.400
|% 9,91
|
|EGCYO
|1,27
|560.918
|% -6,62
|
|MERIT
|23,52
|19.576
|% -5,92
|
|GLRYH
|13,37
|9.304.795
|% -5,11
|
|RTALB
|33,26
|32.152.261
|% -4,92
|
|EKIZ
|9,75
|578.911
|% -4,79
|
|KRDMD
|3,24
|1.328.546.456
|% -0,31
|
|ASELS
|32,86
|983.923.351
|% 1,17
|
|THYAO
|12,29
|781.445.393
|% -1,84
|
|GARAN
|8,34
|761.850.306
|% -1,42
|
|ODAS
|2,58
|723.896.274
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,24
|1.328.546.456
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,02
|684.581.621
|% -1,46
|
|ODAS
|2,58
|723.896.274
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,50
|324.350.523
|% 3,45
|
|DOHOL
|2,20
|415.285.991
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4814
|8,5239
|% 0,08
|
|Frank
|7,2041
|7,2475
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|0,40
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,26
|
|Cumhuriyet
|2.611
|2.650
|25,00
|
|Tam
|2.622
|2.635
|10,80
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|5,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,18
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,04
|4,05
|0,03
|
|B. Petrol
|42,28
|42,28
|1,01
|