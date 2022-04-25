***TGB* *GARAN* *GRM* *GARFA* *GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
25.04.2022 08:53
***TGB******GARAN******GRM******GARFA******GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
İlgili Şirketler [GARAN, GARFA, GRNYO, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
15,00
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
-
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
04/04/2022
Başlangıç Saati
09.00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
18/05/2022
Bitiş Saati
17.00
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Açıklamalar
25 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için 4 Nisan 2022'de başlamış olan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal bedelli paylar için, 15,00 TL olarak güncellenmiştir.
Bu çerçevede güncellenmiş olan Talep Formu ekte sunulmaktadır.
Güncel Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023371
BIST