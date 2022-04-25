***TGB* *GARAN* *GRM* *GARFA* *GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***TGB******GARAN******GRM******GARFA******GRNYO*** GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler [GARAN, GARFA, GRNYO, TGB]İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıTürkiye Garanti Bankası A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)15,00Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan TarihPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi04/04/2022Başlangıç Saati09.00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi18/05/2022Bitiş Saati17.00Konuya İlişkin Özel ŞartlarAçıklamalar25 Nisan 2022 tarihinde Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti BBVA") tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.'nın ("BBVA"), hâlihazırda sahip olmadığı Garanti BBVA payları için 4 Nisan 2022'de başlamış olan gönüllü pay alım teklifi ("Gönüllü Pay Alım Teklifi") kapsamında pay alım teklifi fiyatı 1,00 TL nominal bedelli paylar için, 15,00 TL olarak güncellenmiştir.Bu çerçevede güncellenmiş olan Talep Formu ekte sunulmaktadır.Güncel Talep Formu ayrıca www.garantibbvayatirim.com.tr adresinde yayımlanmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023371BIST