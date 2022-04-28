***TGB* *GARAN* *GRNYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.04.2022 09:33
***TGB******GARAN******GRNYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GARAN, TGB, GRNYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. adına vekaleten Derin Altan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024671
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
0
En Düşük
0
18:0514,8042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7315
18:0515,6354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0089
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
18:05892,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,98
|Açılış
|: 892,93
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|OZRDN
|7,90
|46.696.992
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,97
|12.919.569
|% 0,00
|
|ULUUN
|7,90
|26.099.189
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|PSDTC
|27,00
|7.555.747
|% 0,00
|
|OZRDN
|7,90
|46.696.992
|% 0,00
|
|YAYLA
|2,97
|12.919.569
|% 0,00
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 0,00
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7948
|14,8077
|% 0,00
|
|Euro
|15,5908
|15,6276
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,4707
|18,5633
|% -0,27
|
|Frank
|15,1914
|15,2829
|% -0,18
|
|Riyal
|3,9344
|3,9542
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-9,01
|
|Altın Gr.
|892
|892
|-5,49
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|10,99
|-0,12
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,13
|