***TGB* *GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2021 13:36
***TGB******GARAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GARAN, TGB
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Muhemmed Emin Çelik tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941360
BIST
13:291.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,52
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.446
13:298,5780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0272
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5900
|
8,6223
En Düşük
8,5694
13:2910,4658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0145
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,5076
En Düşük
10,4546
13:29521,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,57
|Açılış
|: 521,18
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
520,77
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ATATP
|35,12
|89.032.642
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.826.539
|% 9,95
|
|MZHLD
|43,74
|2.425.931
|% 9,95
|
|BOBET
|4,43
|214.842.096
|% 9,93
|
|GSDDE
|6,10
|3.435.818
|% 9,91
|
|CASA
|144,00
|201.162
|% -7,40
|
|EUKYO
|5,74
|3.281.063
|% -6,67
|
|METUR
|7,05
|10.091.339
|% -6,00
|
|VAKKO
|13,38
|26.978.694
|% -5,91
|
|UFUK
|14,95
|26.012
|% -5,44
|
|EKGYO
|2,04
|532.651.772
|% 2,51
|
|THYAO
|14,42
|519.551.981
|% -0,41
|
|GARAN
|8,29
|395.036.506
|% -0,12
|
|KRDMD
|7,81
|345.666.672
|% 0,77
|
|BMSCH
|5,71
|219.719.230
|% 6,73
|
|EKGYO
|2,04
|532.651.772
|% 2,51
|
|IHLGM
|1,22
|75.626.979
|% 0,83
|
|GSDHO
|2,11
|128.060.012
|% 7,65
|
|YKBNK
|2,26
|118.767.231
|% 0,44
|
|BOBET
|4,43
|214.842.096
|% 9,93
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5763
|8,5780
|% -0,32
|
|Euro
|10,4597
|10,4658
|% -0,14
|
|Sterlin
|12,1187
|12,1795
|% -0,20
|
|Frank
|9,5311
|9,5885
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2787
|2,2901
|% -0,39
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.890
|-2,77
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|-11,00
|
|Tam
|3.436
|3.523
|-11,70
|
|Yarım
|1.661
|1.704
|-5,66
|
|Çeyrek
|833
|852
|-2,83
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|-0,03
|
|B. Petrol
|72,47
|72,47
|0,25
|