***TGB* *GARAN* *METUR* *GRNYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.05.2022 09:11
***TGB******GARAN******METUR******GRNYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRNYO, METUR, GARAN, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030078
BIST
10:122.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 26,76
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:1215,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0737
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:1216,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1059
|Açılış
|: 16,0600
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|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:12906,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,67
|Açılış
|: 906,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:10
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.034.094
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.467.758
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|KZBGY
|72,70
|3.754.347
|% 6,29
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|KAPLM
|62,70
|919.746
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|925.290
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|745.196
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|34.386.973
|% -9,95
|
|THYAO
|42,58
|443.602.273
|% 1,72
|
|SAHOL
|19,15
|379.339.679
|% 1,06
|
|SISE
|19,80
|233.263.908
|% 1,02
|
|KRDMD
|15,96
|172.062.726
|% 1,20
|
|ASELS
|23,04
|133.904.764
|% 1,77
|
|DOHOL
|3,71
|75.128.480
|% 1,92
|
|SAHOL
|19,15
|379.339.679
|% 1,06
|
|EKGYO
|2,69
|42.295.622
|% 0,75
|
|SISE
|19,80
|233.263.908
|% 1,02
|
|KRDMD
|15,96
|172.062.726
|% 1,20
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4577
|15,4717
|% 0,57
|
|Euro
|16,0909
|16,1172
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,8199
|18,9143
|% 0,77
|
|Frank
|15,3638
|15,4564
|% 0,75
|
|Riyal
|4,1059
|4,1265
|% 0,59
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|2,93
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,84
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,34
|0,12
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,02
|