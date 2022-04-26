***TGB* *GARAN* *OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
26.04.2022 09:16
***TGB******GARAN******OZRDN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [OZRDN, GARAN, TGB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023681
BIST
18:052.483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.499
En Düşük
2.428
18:0514,7815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0138
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7861
En Düşük
14,7663
18:0515,8349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,8780
En Düşük
15,8147
18:05903,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,93
|Açılış
|: 903,87
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
906,28
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,63
|32.969.337
|% 7,97
|
|TKFEN
|23,00
|396.425.751
|% 3,11
|
|ULUFA
|2,94
|47.406.845
|% 0,94
|
|VBTYZ
|22,60
|13.671.037
|% 0,00
|
|MEDTR
|12,24
|19.817.542
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,76
|14.656.368
|% 0,00
|
|AGHOL
|40,04
|39.231.055
|% 0,00
|
|ACSEL
|39,20
|35.626.531
|% 0,00
|
|ADEL
|25,14
|7.372.575
|% 0,00
|
|ADESE
|0,80
|30.570.111
|% 0,00
|
|THYAO
|39,60
|4.936.299.912
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|SISE
|17,93
|2.290.840.134
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,36
|2.112.930.263
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,76
|1.362.921.358
|% 0,00
|
|ODAS
|2,48
|943.771.214
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,13
|1.891.631.111
|% 0,00
|
|TSKB
|1,99
|656.076.803
|% 0,00
|
|GARAN
|14,97
|3.663.586.725
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7778
|14,7815
|% 0,09
|
|Euro
|15,8261
|15,8349
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,7712
|18,8654
|% -0,02
|
|Frank
|15,3472
|15,4397
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9263
|3,9460
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|5,34
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,57
|
|Cumhuriyet
|6.008
|6.099
|-93,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-93,86
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-45,40
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-22,70
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,04
|
|B. Petrol
|103
|103
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 01 artarak (% 0.45 ) 2, 240
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, SILVR, DAGHL, KSTUR, ACSEL, UFUK, GSDHO
-
17:59
UFUK, GARAN, OZRDN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SANEL, MEPET, EKGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 267 hisse senedinden 95 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 157 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem