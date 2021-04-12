***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.04.2021 18:14
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.03.2021
Tescil Tarihi
09.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
09.04.2021 10306
Açıklamalar
Bankamızın 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Bankamız Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 09.04.2021 tarih, 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926899
BIST
18:051.376
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -17,33
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
18:058,1480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0066
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
18:059,7233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0201
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
18:05454,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,22
|Açılış
|: 454,10
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QUAGR
|19,91
|767.192
|% 10,00
|
|ORMA
|33,88
|2.483.273
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|5.331.470
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|154.399.010
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|990.076
|% 9,99
|
|SONME
|40,50
|1.420.579
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|2.318.035
|% -10,00
|
|BRKO
|1,62
|2.481.104
|% -10,00
|
|IDGYO
|9,28
|2.214.592
|% -9,99
|
|JANTS
|746,10
|322.543.857
|% -9,99
|
|NTGAZ
|14,88
|1.099.982.855
|% -9,98
|
|EREGL
|16,40
|1.021.433.479
|% 0,55
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|PETKM
|6,02
|666.187.594
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,07
|402.938.431
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,82
|324.318.472
|% -3,19
|
|HALKB
|4,46
|718.192.084
|% -1,76
|
|TSKB
|1,34
|167.686.094
|% -0,74
|
|GARAN
|6,62
|808.301.212
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1455
|8,1480
|% -0,08
|
|Euro
|9,7127
|9,7233
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,1724
|11,2285
|% 0,27
|
|Frank
|8,8040
|8,8570
|% 0,21
|
|Riyal
|2,1667
|2,1775
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-11,20
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,39
|
|Cumhuriyet
|3.007
|3.052
|-20,00
|
|Tam
|2.993
|3.068
|-19,41
|
|Yarım
|1.447
|1.484
|-9,39
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,85
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,12
|
|B. Petrol
|63,42
|63,42
|0,47
|