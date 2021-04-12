***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıKPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi31.03.2021Tescil Tarihi09.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su09.04.2021 10306AçıklamalarBankamızın 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin Bankamız Genel Kurul kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 09.04.2021 tarih, 10306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926899BIST