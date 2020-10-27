***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 147.938 0 2.857.876 -1.128.503 -583.416 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 74.430 0 73.480 190.411 -454.701 0 0 0 4.936.429 4.820.049 0 4.820.049Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.194 0 0 5.194 0 5.194Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 222.368 0 2.931.356 -938.092 -1.038.117 0 39.149.653 0 4.936.429 51.513.096 0 51.513.096Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 182.859 0 -122.839 0 1.976.859 -121.322 -632.974 0 0 195.888 5.127.245 6.605.716 0 6.605.716Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.072 0 0 70.072 0 70.072Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.158.841 -6.158.841 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.153.404 -6.153.404 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.606.512 -171.396 168.069 0 5.337.029 -331.222 -1.874.890 0 45.399.785 195.888 5.127.245 60.441.454 0 60.441.454Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER238.880.445 384.875.897 623.756.342 186.024.138 290.326.802 476.350.940GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 28.391.825 42.538.872 70.930.697 23.655.572 36.838.728 60.494.300Teminat Mektupları28.067.648 32.829.349 60.896.997 23.555.242 25.924.721 49.479.963Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.304.614 1.304.614 0 1.252.136 1.252.136Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.907.263 696.436 2.603.699 1.408.118 535.596 1.943.714Diğer Teminat Mektupları26.160.385 30.828.299 56.988.684 22.147.124 24.136.989 46.284.113Banka Kredileri59.687 2.081.667 2.141.354 35.845 1.543.198 1.579.043İthalat Kabul Kredileri59.687 2.081.667 2.141.354 35.395 1.521.807 1.557.202Diğer Banka Kabulleri0 0 0 450 21.391 21.841Akreditifler264.490 7.501.620 7.766.110 64.485 9.296.630 9.361.115Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler264.490 7.501.620 7.766.110 64.485 9.296.630 9.361.115Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 126.236 126.236 0 74.179 74.179Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 69.719.992 22.348.630 92.068.622 62.612.512 12.855.966 75.468.478Cayılamaz Taahhütler69.709.520 20.412.200 90.121.720 62.597.467 11.407.314 74.004.781Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri2.513.115 18.569.882 21.082.997 5.305.681 10.055.183 15.360.864Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 2.763 2.763 0 6.336 6.336Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri19.856.670 1.839.555 21.696.225 16.444.587 1.345.795 17.790.382Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.159.464 0 3.159.464 3.184.727 0 3.184.727İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri148.680 0 148.680 137.121 0 137.121Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri44.029.982 0 44.029.982 37.522.327 0 37.522.327Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.609 0 1.609 3.024 0 3.024Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler10.472 1.936.430 1.946.902 15.045 1.448.652 1.463.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.472 1.934.279 1.944.751 15.045 1.446.989 1.462.034Diğer Cayılabilir Taahhütler0 2.151 2.151 0 1.663 1.663TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 140.768.628 319.988.395 460.757.023 99.756.054 240.632.108 340.388.162Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.702.084 35.741.238 40.443.322 21.712.536 38.829.691 60.542.227Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler69.986 9.675.965 9.745.951 4.835.016 16.046.285 20.881.301Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.632.098 26.065.273 30.697.371 16.877.520 22.783.406 39.660.926Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler136.066.544 284.247.157 420.313.701 78.043.518 201.802.417 279.845.935Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri6.727.425 7.977.367 14.704.792 7.301.938 8.068.206 15.370.144Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.316.034 2.016.071 7.332.105 3.682.456 4.054.139 7.736.595Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.411.391 5.961.296 7.372.687 3.619.482 4.014.067 7.633.549Para ve Faiz Swap İşlemleri125.240.205 211.912.610 337.152.815 60.693.410 151.509.069 212.202.479Swap Para Alım İşlemleri3.351.884 76.718.971 80.070.855 10.023.967 61.232.134 71.256.101Swap Para Satım İşlemleri55.117.974 36.242.969 91.360.943 43.714.007 24.234.403 67.948.410Swap Faiz Alım İşlemleri33.385.374 49.475.335 82.860.709 3.477.718 33.021.266 36.498.984Swap Faiz Satım İşlemleri33.384.973 49.475.335 82.860.308 3.477.718 33.021.266 36.498.984Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları3.214.269 11.172.728 14.386.997 9.982.384 21.935.096 31.917.480Para Alım Opsiyonları2.364.278 1.410.325 3.774.603 5.408.521 5.781.135 11.189.656Para Satım Opsiyonları849.991 3.158.406 4.008.397 4.573.863 7.252.760 11.826.623Faiz Alım Opsiyonları0 3.783.572 3.783.572 0 6.649.121 6.649.121Faiz Satım Opsiyonları0 2.820.425 2.820.425 0 2.252.080 2.252.080Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri884.645 2.126.103 3.010.748 65.786 471.118 536.904Futures Para Alım İşlemleri102.170 1.387.200 1.489.370 61.892 208.060 269.952Futures Para Satım İşlemleri782.475 738.903 1.521.378 3.894 263.058 266.952Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 23.016 23.016 0 29.604 29.604Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 23.016 23.016 0 29.604 29.604Diğer0 51.035.333 51.035.333 0 19.789.324 19.789.324EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER853.565.694 1.072.830.278 1.926.395.972 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825EMANET KIYMETLER47.125.351 63.209.049 110.334.400 43.409.744 42.261.767 85.671.511Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları10.889.428 0 10.889.428 9.529.381 0 9.529.381Emanete Alınan Menkul Değerler15.459.651 24.614.565 40.074.216 15.270.202 12.493.790 27.763.992Tahsile Alınan Çekler14.982.232 6.488.329 21.470.561 15.595.071 5.756.410 21.351.481Tahsile Alınan Ticari Senetler2.429.222 1.125.801 3.555.023 2.701.590 914.041 3.615.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler3.278.010 27.005.171 30.283.181 250.510 20.775.992 21.026.502İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 187.867 187.867 0 144.496 144.496Diğer Emanet Kıymetler86.808 3.787.316 3.874.124 62.990 2.177.038 2.240.028Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER806.440.343 1.009.621.229 1.816.061.572 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314Menkul Kıymetler5.579.222 2.156.011 7.735.233 3.562.837 1.433.797 4.996.634Teminat Senetleri23.509.260 14.358.112 37.867.372 23.696.036 11.082.043 34.778.079Emtia15.276 0 15.276 3.371 0 3.371Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul184.148.125 174.595.287 358.743.412 174.794.481 134.473.134 309.267.615Diğer Rehinli Kıymetler593.188.460 818.511.689 1.411.700.149 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519Rehinli Kıymet Alanlar0 130 130 0 96 96KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.092.446.139 1.457.706.175 2.550.152.314 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.451.973 12.461.497Alınan Faizler26.218.097 27.808.502Ödenen Faizler-9.371.771 -17.043.457Alınan Temettüler18.632 7.963Alınan Ücret ve Komisyonlar5.561.727 6.268.385Elde Edilen Diğer Kazançlar3.854.133 3.707.888Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar586.116 482.928Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.186.431 -5.426.035Ödenen Vergiler-2.788.386 -1.107.737Diğer5.6 -6.440.144 -2.236.940Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.407.110 -2.913.295Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.224.364 -393.972Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.667.454 76.588Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-67.286.372 -10.388.924Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.719.182 -1.267.137Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.291.396 -1.628.287Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)61.303.074 14.641.028Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)8.280.351 -6.144.075Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 3.863.325 2.191.484Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı7.044.863 9.548.202YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.152.127 -622.439İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-3.588 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-447.422 -247.193Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller302.861 234.182Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-14.416.469 -4.485.265Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar8.791.014 4.764.989Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.069.640 -998.457Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar2.691.117 109.305Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit3.642.825 -2.548.021Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit18.531.263 14.400.490Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-14.612.676 -16.671.608İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-275.762 -276.903Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 4.315.507 -19.793Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)4.851.068 6.357.949Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.475.425 30.547.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar42.326.493 36.905.274Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)5.127.245 4.936.429DİĞER KAPSAMLI GELİRLER1.478.471 -116.380Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar255.908 74.430Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)207.007 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları66.964 78.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.063 -4.539Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.222.563 -190.810Yabancı Para Çevrim Farkları1.976.859 73.480Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-153.650 238.826Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)190.692 -655.256Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-948.672 -27.033Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-24.104 78.024Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler6 431.163Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler28.457 30.652 59.109 40.078 20.428 60.506Diğer Finansal Varlıklar30.034 4.824.596 4.854.630 0 4.399.209 4.399.209Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 21.689.911 8.710.539 30.400.450 18.133.071 6.549.979 24.683.050Devlet Borçlanma Senetleri21.512.334 8.479.511 29.991.845 18.051.257 6.216.429 24.267.686Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler70.081 231.028 301.109 32.328 333.550 365.878Diğer Finansal Varlıklar107.496 0 107.496 49.486 0 49.486Türev Finansal Varlıklar5.1.4 4.543.171 2.171.824 6.714.995 1.544.104 1.343.583 2.887.687Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.025.825 2.171.824 6.197.649 1.131.692 1.334.234 2.465.926Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı517.346 0 517.346 412.412 9.349 421.761İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)217.167.927 109.952.237 327.120.164 177.953.331 86.015.238 263.968.569Krediler5.1.5 206.608.364 107.787.828 314.396.192 166.955.553 84.209.820 251.165.373Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 22.292.981 12.004.659 34.297.640 20.732.279 7.884.639 28.616.918Devlet Borçlanma Senetleri22.194.112 10.814.686 33.008.798 20.591.464 6.967.172 27.558.636Diğer Finansal Varlıklar98.869 1.189.973 1.288.842 140.815 917.467 1.058.282Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-11.733.418 -9.840.250 -21.573.668 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 878.891 0 878.891 1.291.274 0 1.291.274Satış Amaçlı878.891 0 878.891 1.291.274 0 1.291.274Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.123.414 7.871.936 10.995.350 2.905.123 5.681.755 8.586.878İştirakler (Net)5.1.9 44.404 0 44.404 35.158 0 35.158Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler44.404 0 44.404 35.158 0 35.158Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 3.079.010 7.871.936 10.950.946 2.869.965 5.681.755 8.551.720Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.974.990 7.871.936 10.846.926 2.765.945 5.681.755 8.447.700Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar104.020 0 104.020 104.020 0 104.020Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.12 5.062.063 290 5.062.353 4.990.953 271 4.991.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 436.365 0 436.365 350.882 0 350.882Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer436.365 0 436.365 350.882 0 350.882YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 735.466 0 735.466 703.141 0 703.141CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 2.403.185 0 2.403.185 1.710.519 0 1.710.519DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 7.869.662 13.005.316 20.874.978 5.212.339 8.102.727 13.315.066VARLIKLAR TOPLAMI275.949.748 203.763.848 479.713.596 228.893.947 162.258.323 391.152.270YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 130.734.686 178.079.625 308.814.311 114.481.908 134.269.183 248.751.091ALINAN KREDİLER5.2.2 1.456.283 28.367.656 29.823.939 1.687.332 23.435.491 25.122.823PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 911.733 0 911.733 67.803 436.372 504.175İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 6.923.852 13.364.863 20.288.715 6.036.084 10.371.648 16.407.732Bonolar5.490.471 0 5.490.471 4.825.540 0 4.825.540Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.433.381 13.364.863 14.798.244 1.210.544 10.371.648 11.582.192FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 15.415.588 15.415.588 0 14.292.878 14.292.878TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.740.235 5.687.256 7.427.491 1.876.549 2.208.025 4.084.574Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.678.139 5.412.172 7.090.311 1.282.689 2.139.130 3.421.819Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı62.096 275.084 337.180 593.860 68.895 662.755FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 1.040.417 45.010 1.085.427 949.775 56.373 1.006.148KARŞILIKLAR5.2.8 6.151.428 2.306.612 8.458.040 4.685.257 1.046.489 5.731.746Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.033.125 95.677 1.128.802 1.073.537 71.419 1.144.956Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar5.118.303 2.210.935 7.329.238 3.611.720 975.070 4.586.790CARİ VERGİ BORCU5.2.9 672.532 30.331 702.863 1.081.878 51.672 1.133.550ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.021.630 5.877.788 6.899.418 261.478 4.468.229 4.729.707DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 17.567.118 1.877.499 19.444.617 13.992.137 1.630.043 15.622.180ÖZKAYNAKLAR5.2.13 60.819.532 -378.078 60.441.454 53.281.263 484.403 53.765.666Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.495.891 107.294 1.603.185 1.275.384 267.781 1.543.165Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.884.182 -753.265 3.130.917 1.962.812 -54.458 1.908.354Kar Yedekleri45.131.892 267.893 45.399.785 38.899.792 271.080 39.170.872Yasal Yedekler1.465.374 0 1.465.374 1.465.374 0 1.465.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler43.428.505 0 43.428.505 37.201.842 0 37.201.842Diğer Kar Yedekleri238.013 267.893 505.906 232.576 271.080 503.656Kar veya Zarar5.323.133 0 5.323.133 6.158.841 0 6.158.841Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı195.888 0 195.888 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı5.127.245 0 5.127.245 6.158.841 0 6.158.841Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI229.039.446 250.674.150 479.713.596 198.401.464 192.750.806 391.152.270Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 26.696.250 30.740.570 9.348.804 9.911.467Kredilerden Alınan Faizler21.827.092 24.713.223 7.440.894 8.039.757Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.538 365.417 33.538 106.569Bankalardan Alınan Faizler69.192 488.299 13.451 156.687Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler347.773 219.006 248.734 141.719Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.131.671 4.584.424 1.530.190 1.357.929Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar80.399 52.541 30.224 26.002Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar1.920.007 2.218.021 741.199 646.439İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.131.265 2.313.862 758.767 685.488Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri286.984 370.201 81.997 108.806FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -9.485.150 -16.936.807 -3.140.357 -5.246.385Mevduata Verilen Faizler-6.188.421 -13.545.659 -2.113.161 -4.179.086Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.206.013 -1.512.761 -344.052 -464.822Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-220.025 -29.417 -51.770 -5.495İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.395.784 -1.628.051 -492.225 -535.189Kiralama Faiz Giderleri-107.869 -139.109 -26.401 -46.132Diğer Faiz Giderleri-367.038 -81.810 -112.748 -15.661NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ17.211.100 13.803.763 6.208.447 4.665.082NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ4.485.712 4.482.042 1.520.328 1.612.120Alınan Ücret ve Komisyonlar5.561.727 6.268.385 1.906.178 2.263.937Gayri Nakdi Kredilerden517.601 504.812 185.951 163.390Diğer5.044.126 5.763.573 1.720.227 2.100.547Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.076.015 -1.786.343 -385.850 -651.817Gayri Nakdi Kredilere-944 -154 -77 -60Diğer-1.075.071 -1.786.189 -385.773 -651.757TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 18.632 7.963 648 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 1.883.513 -1.906.119 1.083.681 -805.954Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)2.234.780 198.561 468.203 -136.582Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.646.772 -3.009.960 1.406.229 -620.317Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)1.295.505 905.280 -790.751 -49.055DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 3.854.133 3.509.327 1.322.426 934.920FAALİYET BRÜT KÂRI27.453.090 19.896.976 10.135.530 6.406.168BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -10.684.290 -7.919.319 -3.505.247 -2.796.685DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )5.4.6 -3.651.800 -308.663 -1.922.703 -108.660PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.758.891 -2.644.472 -921.891 -879.064DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -4.427.405 -3.677.856 -1.522.040 -1.244.031NET FAALİYET KARI (ZARARI)5.930.704 5.346.666 2.263.649 1.377.728BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.014.840 740.661 386.094 229.844NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 6.945.544 6.087.327 2.649.743 1.607.572SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -1.818.299 -1.150.898 -753.873 -304.063Cari Vergi Karşılığı-2.357.699 -1.489.868 -262.220 -407.188Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-913.842 -262.116 -662.261 35.321Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.453.242 601.086 170.608 67.804SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 5.127.245 4.936.429 1.895.870 1.303.509DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 5.127.245 4.936.429 1.895.870 1.303.509Grubun Karı (Zararı)5.127.245 4.936.429 1.895.870 1.303.509Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01221000 0,01175000 0,00451000 0,00310000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884408BIST