***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 99.362 0 2.857.876 -889.345 -773.998 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 48.576 0 0 -239.158 190.582 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.894 -158.829 147.938 0 2.857.876 -1.128.503 -583.416 0 32.108.914 7.035.545 0 46.687.853 0 46.687.853Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -241 -12.567 142.970 0 502.294 918.603 -658.500 0 0 0 6.158.841 7.051.400 0 7.051.400Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26.413 0 0 26.413 0 26.413Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.035.545 -7.035.545 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.029.129 -7.029.129 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.416 -6.416 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 0 6.158.841 53.765.666 0 53.765.666Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 314.078 -126.541 -129.157 0 2.025.712 268.644 -542.893 0 0 196.448 6.238.003 8.244.294 0 8.244.294Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71.763 0 0 71.763 0 71.763Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.158.841 -6.158.841 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.153.404 -6.153.404 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 196.448 6.238.003 62.081.723 0 62.081.723Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER250.438.359 381.495.813 631.934.172 186.024.138 290.326.802 476.350.940GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 31.824.340 44.535.398 76.359.738 23.655.572 36.838.728 60.494.300Teminat Mektupları31.475.024 32.453.565 63.928.589 23.555.242 25.924.721 49.479.963Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.368.856 1.368.856 0 1.252.136 1.252.136Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.489.512 624.418 3.113.930 1.408.118 535.596 1.943.714Diğer Teminat Mektupları28.985.512 30.460.291 59.445.803 22.147.124 24.136.989 46.284.113Banka Kredileri70.194 2.103.257 2.173.451 35.845 1.543.198 1.579.043İthalat Kabul Kredileri70.194 2.103.257 2.173.451 35.395 1.521.807 1.557.202Diğer Banka Kabulleri0 0 0 450 21.391 21.841Akreditifler279.122 9.858.696 10.137.818 64.485 9.296.630 9.361.115Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler279.122 9.858.696 10.137.818 64.485 9.296.630 9.361.115Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 119.880 119.880 0 74.179 7 0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 75.536.622 25.847.305 101.383.927 62.612.512 12.855.966 75.468.478Cayılamaz Taahhütler75.525.720 23.850.201 99.375.921 62.597.467 11.407.314 74.004.781Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.789.187 21.980.460 26.769.647 5.305.681 10.055.183 15.360.864Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 2.780 2.780 0 6.336 6.336Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri21.120.921 1.866.961 22.987.882 16.444.587 1.345.795 17.790.382Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.174.209 0 3.174.209 3.184.727 0 3.184.727İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri143.224 0 143.224 137.121 0 137.121Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri46.297.211 0 46.297.211 37.522.327 0 37.522.327Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri968 0 968 3.024 0 3.024Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler10.902 1.997.104 2.008.006 15.045 1.448.652 1.463.697Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri10.902 1.995.025 2.005.927 15.045 1.446.989 1.462.034Diğer Cayılabilir Taahhütler0 2.079 2.079 0 1.663 1.663TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 143.077.397 311.113.110 454.190.507 99.756.054 240.632.108 340.388.162Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.115.260 32.298.462 36.413.722 21.712.536 38.829.691 60.542.227Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler469.986 7.576.457 8.046.443 4.835.016 16.046.285 20.881.301Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.645.274 24.722.005 28.367.279 16.877.520 22.783.406 39.660.926Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler138.962.137 278.814.648 417.776.785 78.043.518 201.802.417 279.845.935Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.048.430 9.869.949 18.918.379 7.301.938 8.068.206 15.370.144Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.508.291 3.145.496 9.653.787 3.682.456 4.054.139 7.736.595Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.540.139 6.724.453 9.264.592 3.619.482 4.014.067 7.633.549Para ve Faiz Swap İşlemleri126.227.468 217.752.253 343.979.721 60.693.410 151.509.069 212.202.479Swap Para Alım İşlemleri8.969.356 84.033.085 93.002.441 10.023.967 61.232.134 71.256.101Swap Para Satım İşlemleri65.502.474 39.504.650 105.007.124 43.714.007 24.234.403 67.948.410Swap Faiz Alım İşlemleri25.878.025 47.107.259 72.985.284 3.477.718 33.021.266 36.498.984Swap Faiz Satım İşlemleri25.877.613 47.107.259 72.984.872 3.477.718 33.021.266 36.498.984Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları2.589.981 6.720.617 9.310.598 9.982.384 21.935.096 31.917.480Para Alım Opsiyonları1.671.606 1.196.735 2.868.341 5.408.521 5.781.135 11.189.656Para Satım Opsiyonları918.375 2.108.244 3.026.619 4.573.863 7.252.760 11.826.623Faiz Alım Opsiyonları0 1.846.602 1.846.602 0 6.649.121 6.649.121Faiz Satım Opsiyonları0 1.569.036 1.569.036 0 2.252.080 2.252.080Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri1.096.258 1.278.030 2.374.288 65.786 471.118 536.904Futures Para Alım İşlemleri567.391 611.740 1.179.131 61.892 208.060 269.952Futures Para Satım İşlemleri528.867 666.290 1.195.157 3.894 263.058 266.952Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 29.604 29.604Diğer0 43.193.799 43.193.799 0 19.789.324 19.789.324EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER871.288.654 1.092.016.647 1.963.305.301 781.260.644 805.490.181 1.586.750.825EMANET KIYMETLER49.252.335 56.050.432 105.302.767 43.409.744 42.261.767 85.671.511Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları11.346.140 0 11.346.140 9.529.381 0 9.529.381Emanete Alınan Menkul Değerler14.459.589 17.679.389 32.138.978 15.270.202 12.493.790 27.763.992Tahsile Alınan Çekler17.546.040 6.928.003 24.474.043 15.595.071 5.756.410 21.351.481Tahsile Alınan Ticari Senetler2.483.134 1.064.265 3.547.399 2.701.590 914.041 3.615.631Tahsile Alınan Diğer Kıymetler3.320.118 26.718.602 30.038.720 250.510 20.775.992 21.026.502İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 181.367 181.367 0 144.496 144.496Diğer Emanet Kıymetler97.314 3.478.806 3.576.120 62.990 2.177.038 2.240.028Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER822.036.319 1.035.966.215 1.858.002.534 737.850.900 763.228.414 1.501.079.314Menkul Kıymetler5.755.288 2.036.084 7.791.372 3.562.837 1.433.797 4.996.634Teminat Senetleri23.242.788 13.837.997 37.080.785 23.696.036 11.082.043 34.778.079Emtia65.681 0 65.681 3.371 0 3.371Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul186.467.015 170.167.248 356.634.263 174.794.481 134.473.134 309.267.615Diğer Rehinli Kıymetler606.505.547 849.924.755 1.456.430.302 535.794.175 616.239.344 1.152.033.519Rehinli Kıymet Alanlar0 131 131 0 96 96KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.121.727.013 1.473.512.460 2.595.239.473 967.284.782 1.095.816.983 2.063.101.765Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı21.903.644 15.876.583Alınan Faizler35.563.397 38.112.261Ödenen Faizler-13.545.207 -21.370.896Alınan Temettüler18.994 8.893Alınan Ücret ve Komisyonlar7.550.842 8.364.406Elde Edilen Diğer Kazançlar4.567.722 3.715.073Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar682.228 681.623Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.774.218 -7.526.315Ödenen Vergiler-3.138.121 -1.550.777Diğer5.6 -1.021.993 -4.557.685Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.979.033 -4.979.356Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.366.093 -976.537Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-2.280.497 612.145Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-72.843.035 -27.048.033Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-7.603.770 -3.354.194Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.576.516 -2.083.930Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)74.469.494 34.487.443Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)2.163.065 -4.570.153Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 6.058.319 -2.046.097Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı17.924.611 10.897.227YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-10.394.002 -1.526.120İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-6.921 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.174.989 -527.675Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller576.962 296.180Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-18.348.400 -6.111.155Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar12.608.994 5.886.156Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-7.300.654 -1.248.680Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar3.251.006 179.054Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.128.343 -3.923.211Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit19.534.573 21.413.341Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-16.951.267 -25.012.967İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-454.963 -323.585Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 2.345.379 1.480.204Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)12.004.331 6.928.100Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar37.475.425 30.547.325Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar49.479.756 37.475.425Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)6.238.003 6.158.841DİĞER KAPSAMLI GELİRLER2.006.291 892.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar254.828 130.162Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)406.692 -268Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-158.177 -15.708Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları51.220 151.893Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-44.907 -5.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.751.463 762.397Yabancı Para Çevrim Farkları2.025.712 502.294Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri328.433 1.160.130Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)223.145 -697.745Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-968.059 -237.150Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları55.553 84.959Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler86.679 -50.091TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.244.294 7.051.400Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)40.531.365 80.554.683 121.086.048 33.776.385 62.458.332 96.234.717Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 15.068.077 62.724.448 77.792.525 13.719.095 50.054.007 63.773.102Nakit Değerler ve Merkez Bankası6.997.122 48.169.467 55.166.589 3.285.976 38.390.532 41.676.508Bankalar254.194 14.541.451 14.795.645 275.625 11.593.863 11.869.488Para Piyasalarından Alacaklar8.003.922 239.378 8.243.300 10.193.163 183.283 10.376.446Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-187.161 -225.848 -413.009 -35.669 -113.671 -149.340Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 578.558 6.929.395 7.507.953 380.115 4.510.763 4.890.878Devlet Borçlanma Senetleri518.067 2.077.532 2.595.599 340.037 91.126 431.163Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler29.086 54.021 83.107 40.078 20.428 60.506Diğer Finansal Varlıklar31.405 4.797.842 4.829.247 0 4.399.209 4.399.209Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 22.424.484 8.933.994 31.358.478 18.133.071 6.549.979 24.683.050Devlet Borçlanma Senetleri22.255.104 8.691.269 30.946.373 18.051.257 6.216.429 24.267.686Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler58.305 242.725 301.030 32.328 333.550 365.878Diğer Finansal Varlıklar111.075 0 111.075 49.486 0 49.486Türev Finansal Varlıklar5.1.4 2.460.246 1.966.846 4.427.092 1.544.104 1.343.583 2.887.687Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.013.085 1.966.846 3.979.931 1.131.692 1.334.234 2.465.926Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı447.161 0 447.161 412.412 9.349 421.761İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)227.790.391 102.188.728 329.979.119 177.953.331 86.015.238 263.968.569Krediler5.1.5 215.622.779 99.461.744 315.084.523 166.955.553 84.209.820 251.165.373Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 22.653.295 11.687.924 34.341.219 20.732.279 7.884.639 28.616.918Devlet Borçlanma Senetleri22.619.714 10.541.868 33.161.582 20.591.464 6.967.172 27.558.636Diğer Finansal Varlıklar33.581 1.146.056 1.179.637 140.815 917.467 1.058.282Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.485.683 -8.960.940 -19.446.623 -9.734.501 -6.079.221 -15.813.722SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 768.033 0 768.033 1.291.274 0 1.291.274Satış Amaçlı768.033 0 768.033 1.291.274 0 1.291.274Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI3.436.942 7.980.844 11.417.786 2.905.123 5.681.755 8.586.878İştirakler (Net)5.1.9 45.780 0 45.780 35.158 0 35.158Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler45.780 0 45.780 35.158 0 35.158Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 3.391.162 7.980.844 11.372.006 2.869.965 5.681.755 8.551.720Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar3.287.142 7.980.844 11.267.986 2.765.945 5.681.755 8.447.700Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar104.020 0 104.020 104.020 0 104.020Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.12 5.319.194 267 5.319.461 4.990.953 271 4.991.224MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 454.552 0 454.552 350.882 0 350.882Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer454.552 0 454.552 350.882 0 350.882YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 704.701 0 704.701 703.141 0 703.141CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 3.509.508 0 3.509.508 1.710.519 0 1.710.519DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 8.036.017 11.522.595 19.558.612 5.212.339 8.102.727 13.315.066VARLIKLAR TOPLAMI290.550.703 202.247.117 492.797.820 228.893.947 162.258.323 391.152.270YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 143.602.381 177.909.214 321.511.595 114.481.908 134.269.183 248.751.091ALINAN KREDİLER5.2.2 1.558.595 23.879.846 25.438.441 1.687.332 23.435.491 25.122.823PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 71.830 0 71.830 67.803 436.372 504.175İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 6.088.978 12.901.692 18.990.670 6.036.084 10.371.648 16.407.732Bonolar4.661.251 0 4.661.251 4.825.540 0 4.825.540Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.427.727 12.901.692 14.329.419 1.210.544 10.371.648 11.582.192FONLAR0 0 0 0