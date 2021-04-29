***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
29.04.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 3.360.170 -414.286 -963.718 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 73.812 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 3.360.170 -209.900 -1.241.916 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 -25.619 467.028 -630.797 -350.701 0 0 1.631.366 1.091.277 1.091.277
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.715 0 0 16.715 16.715
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 265.289 3.827.198 -840.697 -1.592.617 39.187.587 6.158.841 1.631.366 54.873.658 54.873.658
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 5.385.882 58.744 -1.784.809 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 62.081.723
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 5.385.882 58.744 -1.784.809 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 62.081.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.590 0 55.924 542.463 -826.645 -28.562 196.448 -196.448 2.528.780 2.267.370 2.267.370
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.564 0 0 11.564 11.564
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 -623.800
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -623.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.733.141 -297.937 217.675 5.928.345 -767.901 -1.813.371 51.223.691 0 2.528.780 63.736.857 63.736.857
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
246.872.335 421.087.652 667.959.987 250.438.359 381.495.813 631.934.172
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 33.927.971 51.659.179 85.587.150 31.824.340 44.535.398 76.359.738
Teminat Mektupları
33.508.043 36.086.434 69.594.477 31.475.024 32.453.565 63.928.589
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.415.417 1.415.417 0 1.368.856 1.368.856
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.653.291 780.183 3.433.474 2.489.512 624.418 3.113.930
Diğer Teminat Mektupları
30.854.752 33.890.834 64.745.586 28.985.512 30.460.291 59.445.803
Banka Kredileri
68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451
İthalat Kabul Kredileri
68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
351.163 13.145.810 13.496.973 279.122 9.858.696 10.137.818
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
351.163 13.145.810 13.496.973 279.122 9.858.696 10.137.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0