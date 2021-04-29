***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 3.360.170 -414.286 -963.718 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 73.812 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 73.812 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 3.360.170 -209.900 -1.241.916 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 53.765.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 -25.619 467.028 -630.797 -350.701 0 0 1.631.366 1.091.277 1.091.277Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.715 0 0 16.715 16.715Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 265.289 3.827.198 -840.697 -1.592.617 39.187.587 6.158.841 1.631.366 54.873.658 54.873.658Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 5.385.882 58.744 -1.784.809 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 62.081.723TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 5.385.882 58.744 -1.784.809 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 62.081.723Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.590 0 55.924 542.463 -826.645 -28.562 196.448 -196.448 2.528.780 2.267.370 2.267.370Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.564 0 0 11.564 11.564Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 -623.800Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 -623.800Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.733.141 -297.937 217.675 5.928.345 -767.901 -1.813.371 51.223.691 0 2.528.780 63.736.857 63.736.857Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER246.872.335 421.087.652 667.959.987 250.438.359 381.495.813 631.934.172GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 33.927.971 51.659.179 85.587.150 31.824.340 44.535.398 76.359.738Teminat Mektupları33.508.043 36.086.434 69.594.477 31.475.024 32.453.565 63.928.589Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.415.417 1.415.417 0 1.368.856 1.368.856Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.653.291 780.183 3.433.474 2.489.512 624.418 3.113.930Diğer Teminat Mektupları30.854.752 33.890.834 64.745.586 28.985.512 30.460.291 59.445.803Banka Kredileri68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451İthalat Kabul Kredileri68.765 2.306.628 2.375.393 70.194 2.103.257 2.173.451Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler351.163 13.145.810 13.496.973 279.122 9.858.696 10.137.818Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler351.163 13.145.810 13.496.973 279.122 9.858.696 10.137.818Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0