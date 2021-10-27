***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 182.859 0 -122.839 0 1.976.859 -121.322 -632.974 0 0 195.888 5.127.245 6.605.716 0 6.605.716Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.072 0 0 70.072 0 70.072Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.158.841 -6.158.841 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.153.404 -6.153.404 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.606.512 -171.396 168.069 0 5.337.029 -331.222 -1.874.890 0 45.399.785 195.888 5.127.245 60.441.454 0 60.441.454Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -17.666 0 89.073 0 1.040.577 -657.645 -184.649 0 196.448 -183.165 9.098.457 9.381.430 0 9.381.430Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.091 0 0 22.091 0 22.091Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.720.065 -297.937 250.824 0 6.426.459 -598.901 -1.969.458 0 51.234.218 13.283 9.098.457 70.861.444 0 70.861.444Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER290.273.182 406.349.314 696.622.496 250.438.359 381.495.813 631.934.172GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 40.303.464 55.495.803 95.799.267 31.824.340 44.535.398 76.359.738Teminat Mektupları40.071.181 38.775.073 78.846.254 31.475.024 32.453.565 63.928.589Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 1.607.533 1.607.533 0 1.368.856 1.368.856Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler2.820.656 787.733 3.608.389 2.489.512 624.418 3.113.930Diğer Teminat Mektupları37.250.525 36.379.807 73.630.332 28.985.512 30.460.291 59.445.803Banka Kredileri28.043 1.919.478 1.947.521 70.194 2.103.257 2.173.451İthalat Kabul Kredileri28.043 1.919.478 1.947.521 70.194 2.103.257 2.173.451Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler54.560 13.286.473 13.341.033 279.122 9.858.696 10.137.818Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler54.560 13.286.473 13.341.033 279.122 9.858.696 10.137.818Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar149.680 1.406.575 1.556.255 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar149.680 1.406.575 1.556.255 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 108.204 108.204 0 119.880 119.880Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 93.078.100 15.213.389 108.291.489 75.536.622 25.847.305 101.383.927Cayılamaz Taahhütler93.074.700 13.808.967 106.883.667 75.525.720 23.850.201 99.375.921Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.305.597 11.682.040 15.987.637 4.789.187 21.980.460 26.769.647Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 3.148 3.148 0 2.780 2.780Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri26.719.263 2.123.779 28.843.042 21.120.921 1.866.961 22.987.882Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri3.865.799 0 3.865.799 3.174.209 0 3.174.209İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri127.839 0 127.839 143.224 0 143.224Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri58.054.377 0 58.054.377 46.297.211 0 46.297.211Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.825 0 1.825 968 0 968Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler3.400 1.404.422 1.407.822 10.902 1.997.104 2.008.006Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri3.400 1.401.933 1.405.333 10.902 1.995.025 2.005.927Diğer Cayılabilir Taahhütler0 2.489 2.489 0 2.079 2.079TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 156.891.618 335.640.122 492.531.740 143.077.397 311.113.110 454.190.507Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.744.956 40.338.973 43.083.929 4.115.260 32.298.462 36.413.722Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler469.986 7.358.948 7.828.934 469.986 7.576.457 8.046.443Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.274.970 32.980.025 35.254.995 3.645.274 24.722.005 28.367.279Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler154.146.662 295.301.149 449.447.811 138.962.137 278.814.648 417.776.785Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.893.448 12.161.845 22.055.293 9.048.430 9.869.949 18.918.379Vadeli Döviz Alım İşlemleri7.340.403 3.770.434 11.110.837 6.508.291 3.145.496 9.653.787Vadeli Döviz Satım İşlemleri2.553.045 8.391.411 10.944.456 2.540.139 6.724.453 9.264.592Para ve Faiz Swap İşlemleri138.772.047 220.169.477 358.941.524 126.227.468 217.752.253 343.979.721Swap Para Alım İşlemleri7.396.562 93.378.810 100.775.372 8.969.356 84.033.085 93.002.441Swap Para Satım İşlemleri85.564.943 24.508.060 110.073.003 65.502.474 39.504.650 105.007.124Swap Faiz Alım İşlemleri22.905.271 51.141.303 74.046.574 25.878.025 47.107.259 72.985.284Swap Faiz Satım İşlemleri22.905.271 51.141.304 74.046.575 25.877.613 47.107.259 72.984.872Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.014.125 10.303.970 15.318.095 2.589.981 6.720.617 9.310.598Para Alım Opsiyonları2.171.082 2.516.216 4.687.298 1.671.606 1.196.735 2.868.341Para Satım Opsiyonları2.643.043 2.442.937 5.085.980 918.375 2.108.244 3.026.619Faiz Alım Opsiyonları100.000 3.003.306 3.103.306 0 1.846.602 1.846.602Faiz Satım Opsiyonları100.000 2.341.511 2.441.511 0 1.569.036 1.569.036Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri467.042 1.952.681 2.419.723 1.096.258 1.278.030 2.374.288Futures Para Alım İşlemleri434.117 775.365 1.209.482 567.391 611.740 1.179.131Futures Para Satım İşlemleri32.925 1.177.316 1.210.241 528.867 666.290 1.195.157Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 106.138 106.138 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 106.138 106.138 0 0 0Diğer0 50.607.038 50.607.038 0 43.193.799 43.193.799EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER985.361.010 1.320.788.913 2.306.149.923 871.288.654 1.092.016.647 1.963.305.301EMANET KIYMETLER65.008.171 70.942.448 135.950.619 49.252.335 56.050.432 105.302.767Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları19.995.775 0 19.995.775 11.346.140 0 11.346.140Emanete Alınan Menkul Değerler17.927.141 24.775.212 42.702.353 14.459.589 17.679.389 32.138.978Tahsile Alınan Çekler23.761.785 9.004.870 32.766.655 17.546.040 6.928.003 24.474.043Tahsile Alınan Ticari Senetler3.040.916 1.301.113 4.342.029 2.483.134 1.064.265 3.547.399Tahsile Alınan Diğer Kıymetler227.391 32.440.370 32.667.761 3.320.118 26.718.602 30.038.720İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 216.388 216.388 0 181.367 181.367Diğer Emanet Kıymetler55.163 3.204.495 3.259.658 97.314 3.478.806 3.576.120Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER920.352.839 1.249.846.465 2.170.199.304 822.036.319 1.035.966.215 1.858.002.534Menkul Kıymetler7.087.297 3.863.884 10.951.181 5.755.288 2.036.084 7.791.372Teminat Senetleri23.103.086 16.184.649 39.287.735 23.242.788 13.837.997 37.080.785Emtia169.083 0 169.083 65.681 0 65.681Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul208.078.156 199.389.528 407.467.684 186.467.015 170.167.248 356.634.263Diğer Rehinli Kıymetler681.915.217 1.030.408.255 1.712.323.472 606.505.547 849.924.755 1.456.430.302Rehinli Kıymet Alanlar0 149 149 0 131 131KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.275.634.192 1.727.138.227 3.002.772.419 1.121.727.013 1.473.512.460 2.595.239.473Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.6 12.156.912 11.451.973Alınan Faizler35.298.050 26.227.391Ödenen Faizler-15.299.539 -9.371.771Alınan Temettüler127.948 18.632Alınan Ücret ve Komisyonlar8.068.167 5.561.727Elde Edilen Diğer Kazançlar6.774.013 3.854.133Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar663.804 586.116Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-7.472.911 -6.186.431Ödenen Vergiler-2.866.509 -2.788.386Diğer-13.136.111 -6.449.438Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim5.6 3.689.817 -4.407.110Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.953.010 -2.224.364Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-5.727.260 -5.723.254Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-62.376.987 -67.281.558Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.303.169 -1.333.288Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)3.316.078 -1.291.396Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)59.011.935 61.303.074Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)4.173.409 8.280.351Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.642.801 3.863.325Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı5.6 15.846.729 7.044.863YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları5.6 -3.652.509 -10.152.127İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-547.840 -3.588Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-299.337 -447.422Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller376.501 302.861Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-19.688.438 -14.416.469Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Temettü Ödemeleri-623.800 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-182.444 -275.762Diğer11.514.960 4.851.068Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 49.479.756 37.475.425Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.6 60.994.716 42.326.493Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)9.098.457 5.127.245DİĞER KAPSAMLI GELİRLER282.973 1.478.471Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar84.690 255.908Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-5.100 207.007Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları90.649 66.964Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-859 -18.063Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar198.283 1.222.563Yabancı Para Çevrim Farkları1.040.577 1.976.859Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-821.717 -153.650Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)352.647 190.692Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-508.405 -948.672Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-59.372 -24.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler194.553 181.438TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.381.430 6.605.716Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)57.989.888 92.275.621 150.265.509 40.531.365 87.439.392 127.970.757Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 24.004.306 78.179.627 102.183.933 15.068.077 69.609.157 84.677.234Nakit Değerler ve Merkez Bankası14.888.731 62.013.606 76.902.337 6.997.122 48.169.467 55.166.589Bankalar561.969 14.445.600 15.007.569 254.194 21.429.215 21.683.409Para Piyasalarından Alacaklar8.616.289 1.796.496 10.412.785 8.003.922 239.378 8.243.300Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-62.683 -76.075 -138.758 -187.161 -228.903 -416.064Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 606.453 5.152.298 5.758.751 578.558 6.929.395 7.507.953Devlet Borçlanma Senetleri577.444 262.829 840.273 518.067 2.077.532 2.595.599Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler29.009 102.708 131.717 29.086 54.021 83.107Diğer Finansal Varlıklar0 4.786.761 4.786.761 31.405 4.797.842 4.829.247Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 30.737.845 6.897.574 37.635.419 22.424.484 8.933.994 31.358.478Devlet Borçlanma Senetleri30.661.056 6.599.212 37.260.268 22.255.104 8.691.269 30.946.373Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler76.789 298.362 375.151 58.305 242.725 301.030Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 111.075 0 111.075Türev Finansal Varlıklar5.1.4 2.641.284 2.046.122 4.687.406 2.460.246 1.966.846 4.427.092Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.248.314 2.022.910 4.271.224 2.013.085 1.966.846 3.979.931Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı392.970 23.212 416.182 447.161 0 447.161İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)272.888.225 111.242.930 384.131.155 227.790.391 102.188.728 329.979.119Krediler5.1.5 261.446.069 109.868.075 371.314.144 215.622.779 99.461.744 315.084.523Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 21.635.484 13.191.503 34.826.987 22.653.295 11.687.924 34.341.219Devlet Borçlanma Senetleri21.601.984 11.819.856 33.421.840 22.619.714 10.541.868 33.161.582Diğer Finansal Varlıklar33.500 1.371.647 1.405.147 33.581 1.146.056 1.179.637Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.193.328 -11.816.648 -22.009.976 -10.485.683 -8.960.940 -19.446.623SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 557.595 0 557.595 768.033 0 768.033Satış Amaçlı557.595 0 557.595 768.033 0 768.033Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.157.697 9.922.403 14.080.100 3.436.942 7.980.844 11.417.786İştirakler (Net)5.1.9 46.997 0 46.997 45.780 0 45.780Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler46.997 0 46.997 45.780 0 45.780Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 4.110.700 9.922.403 14.033.103 3.391.162 7.980.844 11.372.006Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar4.093.919 9.922.403 14.016.322 3.287.142 7.980.844 11.267.986Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar16.781 0 16.781 104.020 0 104.020Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)0 607.287 454.552 0 454.552Şerefiye0 0 0 0 3.509.508 0 3.509.508DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 9.888.862 4.508.448 14.397.310 8.036.017 4.637.886 12.673.903VARLIKLAR TOPLAMI355.588.341 217.949.658 573.537.999 290.550.703 202.247.117 492.797.820YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 174.032.095 211.445.791 385.477.886 143.602.381 177.909.214 321.511.595ALINAN KREDİLER5.2.2 1.065.687 25.300.308 26.365.995 1.558.595 23.879.846 25.438.441PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 100.730 1.337.256 1.437.986 71.830 0 71.830İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 5.337.534 11.037.886 16.375.420 6.088.978 12.901.692 18.990.670Bonolar3.876.588 0 3.876.588 4.661.251 0 4.661.251Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.460.946 11.037.886 12.498.832 1.427.727 12.901.692 14.329.419FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 17.279.802 17.279.802 0 15.980.865 15.980.865TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 1.597.019 4.230.561 5.827.580 4.310.977 4.033.168 8.344.145Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.597.019 4.001.160 5.598.179 4.250.654 3.798.190 8.048.844Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 229.401 229.401 60.323 234.978 295.301FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 762.336 56.275 818.611 830.788 42.233 873.021KARŞILIKLAR5.2.8 5.304.925 5.678.433 10.983.358 5.985.404 3.065.706 9.051.110Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.361.444 67.598 1.429.042 1.223.831 110.082 1.333.913Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar3.943.481 5.610.835 9.554.316 4.761.573 2.955.624 7.717.197CARİ VERGİ BORCU5.2.9 1.929.193 33.622 1.962.815 2.132.278 31.882 2.164.160ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 1.035.532 6.776.309 7.811.841 1.029.532 5.569.437 6.598.969Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.035.532 6.776.309 7.811.841 1.029.532 5.569.437 6.598.969DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 25.808.730 2.526.531 28.335.261 18.337.471 3.353.820 21.691.291ÖZKAYNAKLAR5.2.13 70.859.018 2.426 70.861.444 61.783.033 298.690 62.081.723Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.534.537 138.415 1.672.952 1.487.187 114.358 1.601.545Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler4.183.263 -325.163 3.858.100 3.745.069 -85.252 3.659.817Kar Yedekleri51.045.044 189.174 51.234.218 45.131.892 269.584 45.401.476Yasal Yedekler1.506.754 0 1.506.754 1.465.374 0 1.465.374Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler49.269.359 0 49.269.359 43.428.505 0 43.428.505Diğer Kar Yedekleri268.931 189.174 458.105 238.013 269.584 507.597Kar veya Zarar9.111.740 0 9.111.740 6.434.451 0 6.434.451Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı13.283 0 13.283 196.448 0 196.448Dönem Net Kâr veya Zararı9.098.457 0 9.098.457 6.238.003 0 6.238.003Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI287.832.799 285.705.200 573.537.999 245.731.267 247.066.553 492.797.820Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 39.180.886 26.696.250 15.036.847 9.348.804Kredilerden Alınan Faizler30.243.361 21.827.092 11.197.415 7.440.894Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler620.236 33.538 276.799 33.538Bankalardan Alınan Faizler36.021 102.954 9.158 22.745Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.355.011 347.773 756.130 248.734Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.592.475 4.131.671 2.682.928 1.530.190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar89.133 80.399 34.566 30.224Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar3.421.125 1.920.007 1.447.589 741.199İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler3.082.217 2.131.265 1.200.773 758.767Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri333.782 253.222 114.417 72.703FAİZ GİDERLERİ (-)-2.113.161Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-936.539 -1.206.013 -287.798 -344.052Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-125.463 -220.025 -7.960 -51.770İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.502.405 -1.395.784 -511.918 -492.225Kiralama Faiz Giderleri-89.310 -107.869 -34.071 -26.401Diğer Faiz Giderleri-45.572 -367.038 -5.728 -112.748NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ22.152.947 17.211.100 8.772.879 6.208.447NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ5.4.12 6.060.435 4.485.712 2.186.017 1.520.328Alınan Ücret ve Komisyonlar8.068.167 5.561.727 3.059.086 1.906.178Gayri Nakdi Kredilerden662.001 517.601 237.424 185.951Diğer7.406.166 5.044.126 2.821.662 1.720.227Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-2.007.732 -1.076.015 -873.069 -385.850Gayri Nakdi Kredilere-1.780 -944 -660 -77Diğer-2.005.952 -1.075.071 -872.409 -385.773TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 127.948 18.632 766 648TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 -3.605.160 1.883.513 -2.337.004 1.083.681Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.084.444 2.234.780 409.367 468.203Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-4.756.223 -1.646.772 -3.671.236 1.406.229Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)66.619 1.295.505 924.865 -790.751DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 6.774.013 3.854.133 1.989.301 1.322.426FAALİYET BRÜT KÂRI5.4.6 31.510.183 27.453.090 10.611.959 10.135.530BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -9.408.418 -10.684.290 -1.758.582 -3.505.247DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-3.360.365 -3.651.800 -1.194.916 -1.922.703PERSONEL GİDERLERİ (-)-3.325.114 -2.758.891 -1.180.522 -921.891DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -5.196.333 -4.427.405 -1.754.867 -1.522.040NET FAALİYET KARI (ZARARI)10.219.953 5.930.704 4.723.072 2.263.649BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.470.738 1.014.840 446.519 386.094NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 11.690.691 6.945.544 5.169.591 2.649.743SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -2.592.234 -1.818.299 -1.524.393 -753.873Cari Vergi Karşılığı-2.665.164 -2.357.699 -1.497.370 -262.220Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-893.628 -913.842 38.976 -662.261Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi966.558 1.453.242 -65.999 170.608SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 9.098.457 5.127.245 3.645.198 1.895.870DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 9.098.457 5.127.245 3.645.198 1.895.870Grubun Karı (Zararı)9.098.457 5.127.245 3.645.198 1.895.870Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02166000 0,01221000 0,00868000 0,00451000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972890BIST