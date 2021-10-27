***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
27.10.2021 18:11
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 217.096 0 3.360.170 -414.286 -963.718 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 73.812 0 0 204.386 -278.198 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.423.653 -171.396 290.908 0 3.360.170 -209.900 -1.241.916 0 39.170.872 6.158.841 0 53.765.666 0 53.765.666
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 182.859 0 -122.839 0 1.976.859 -121.322 -632.974 0 0 195.888 5.127.245 6.605.716 0 6.605.716
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.072 0 0 70.072 0 70.072
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.158.841 -6.158.841 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.153.404 -6.153.404 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.437 -5.437 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.606.512 -171.396 168.069 0 5.337.029 -331.222 -1.874.890 0 45.399.785 195.888 5.127.245 60.441.454 0 60.441.454
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.5 4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -17.666 0 89.073 0 1.040.577 -657.645 -184.649 0 196.448 -183.165 9.098.457 9.381.430 0 9.381.430
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.091 0 0 22.091 0 22.091
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.720.065 -297.937 250.824 0 6.426.459 -598.901 -1.969.458 0 51.234.218 13.283 9.098.457 70.861.444 0 70.861.444
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
290.273.182 406.349.314 696.622.496 250.438.359 381.495.813 631.934.172
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 40.303.464 55.495.803 95.799.267 31.824.340 44.535.398 76.359.738
Teminat Mektupları
40.071.181 38.775.073 78.846.254 31.475.024 32.453.565 63.928.589
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 1.607.533 1.607.533 0 1.368.856 1.368.856
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
2.820.656 787.733 3.608.389 2.489.512 624.418 3.113.930
Diğer Teminat Mektupları
37.250.525 36.379.807 73.630.332 28.985.512 30.460.291 59.445.803
Banka Kredileri
28.043 1.919.478 1.947.521 70.194 2.103.257 2.173.451
İthalat Kabul Kredileri
28.043 1.919.478 1.947.521 70.194 2.103.257 2.173.451
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
54.560 13.286.473 13.341.033 279.122 9.858.696 10.137.818
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
54.560 13.286.473 13.341.033 279.122 9.858.696 10.137.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
149.680 1.406.575 1.556.255 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
149.680 1.406.575 1.556.255 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 108.204 108.204 0 119.880 119.880
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 93.078.100 15.213.389 108.291.489 75.536.622 25.847.305 101.383.927
Cayılamaz Taahhütler
93.074.700 13.808.967 106.883.667 75.525.720 23.850.201 99.375.921
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.305.597 11.682.040 15.987.637 4.789.187 21.980.460 26.769.647
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 3.148 3.148 0 2.780 2.780
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
26.719.263 2.123.779 28.843.042 21.120.921 1.866.961 22.987.882
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.865.799 0 3.865.799 3.174.209 0 3.174.209
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
127.839 0 127.839 143.224 0 143.224
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
58.054.377 0 58.054.377 46.297.211 0 46.297.211
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.825 0 1.825 968 0 968
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
3.400 1.404.422 1.407.822 10.902 1.997.104 2.008.006
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.400 1.401.933 1.405.333 10.902 1.995.025 2.005.927
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 2.489 2.489 0 2.079 2.079
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 156.891.618 335.640.122 492.531.740 143.077.397 311.113.110 454.190.507
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
2.744.956 40.338.973 43.083.929 4.115.260 32.298.462 36.413.722
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
469.986 7.358.948 7.828.934 469.986 7.576.457 8.046.443
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.274.970 32.980.025 35.254.995 3.645.274 24.722.005 28.367.279
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
154.146.662 295.301.149 449.447.811 138.962.137 278.814.648 417.776.785
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.893.448 12.161.845 22.055.293 9.048.430 9.869.949 18.918.379
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.340.403 3.770.434 11.110.837 6.508.291 3.145.496 9.653.787
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.553.045 8.391.411 10.944.456 2.540.139 6.724.453 9.264.592
Para ve Faiz Swap İşlemleri
138.772.047 220.169.477 358.941.524 126.227.468 217.752.253 343.979.721
Swap Para Alım İşlemleri
7.396.562 93.378.810 100.775.372 8.969.356 84.033.085 93.002.441
Swap Para Satım İşlemleri
85.564.943 24.508.060 110.073.003 65.502.474 39.504.650 105.007.124
Swap Faiz Alım İşlemleri
22.905.271 51.141.303 74.046.574 25.878.025 47.107.259 72.985.284
Swap Faiz Satım İşlemleri
22.905.271 51.141.304 74.046.575 25.877.613 47.107.259 72.984.872
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.014.125 10.303.970 15.318.095 2.589.981 6.720.617 9.310.598
Para Alım Opsiyonları
2.171.082 2.516.216 4.687.298 1.671.606 1.196.735 2.868.341
Para Satım Opsiyonları
2.643.043 2.442.937 5.085.980 918.375 2.108.244 3.026.619
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.003.306 3.103.306 0 1.846.602 1.846.602
Faiz Satım Opsiyonları
100.000 2.341.511 2.441.511 0 1.569.036 1.569.036
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
467.042 1.952.681 2.419.723 1.096.258 1.278.030 2.374.288
Futures Para Alım İşlemleri
434.117 775.365 1.209.482 567.391 611.740 1.179.131
Futures Para Satım İşlemleri
32.925 1.177.316 1.210.241 528.867 666.290 1.195.157
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 106.138 106.138 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 106.138 106.138 0 0 0
Diğer
0 50.607.038 50.607.038 0 43.193.799 43.193.799
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
985.361.010 1.320.788.913 2.306.149.923 871.288.654 1.092.016.647 1.963.305.301
EMANET KIYMETLER
65.008.171 70.942.448 135.950.619 49.252.335 56.050.432 105.302.767
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
19.995.775 0 19.995.775 11.346.140 0 11.346.140
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.927.141 24.775.212 42.702.353 14.459.589 17.679.389 32.138.978
Tahsile Alınan Çekler
23.761.785 9.004.870 32.766.655 17.546.040 6.928.003 24.474.043
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.040.916 1.301.113 4.342.029 2.483.134 1.064.265 3.547.399
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
227.391 32.440.370 32.667.761 3.320.118 26.718.602 30.038.720
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 216.388 216.388 0 181.367 181.367
Diğer Emanet Kıymetler
55.163 3.204.495 3.259.658 97.314 3.478.806 3.576.120
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
920.352.839 1.249.846.465 2.170.199.304 822.036.319 1.035.966.215 1.858.002.534
Menkul Kıymetler
7.087.297 3.863.884 10.951.181 5.755.288 2.036.084 7.791.372
Teminat Senetleri
23.103.086 16.184.649 39.287.735 23.242.788 13.837.997 37.080.785
Emtia
169.083 0 169.083 65.681 0 65.681
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
208.078.156 199.389.528 407.467.684 186.467.015 170.167.248 356.634.263
Diğer Rehinli Kıymetler
681.915.217 1.030.408.255 1.712.323.472 606.505.547 849.924.755 1.456.430.302
Rehinli Kıymet Alanlar
0 149 149 0 131 131
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.275.634.192 1.727.138.227 3.002.772.419 1.121.727.013 1.473.512.460 2.595.239.473
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.6 12.156.912 11.451.973
Alınan Faizler
35.298.050 26.227.391
Ödenen Faizler
-15.299.539 -9.371.771
Alınan Temettüler
127.948 18.632
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.068.167 5.561.727
Elde Edilen Diğer Kazançlar
6.774.013 3.854.133
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
663.804 586.116
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.472.911 -6.186.431
Ödenen Vergiler
-2.866.509 -2.788.386
Diğer
-13.136.111 -6.449.438
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.6 3.689.817 -4.407.110
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.953.010 -2.224.364
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.727.260 -5.723.254
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-62.376.987 -67.281.558
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.303.169 -1.333.288
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.316.078 -1.291.396
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
59.011.935 61.303.074
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.173.409 8.280.351
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.642.801 3.863.325
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.6 15.846.729 7.044.863
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
5.6 -3.652.509 -10.152.127
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-547.840 -3.588
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-299.337 -447.422
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
376.501 302.861
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.688.438 -14.416.469
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Temettü Ödemeleri
-623.800 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-182.444 -275.762
Diğer
11.514.960 4.851.068
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 49.479.756 37.475.425
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.6 60.994.716 42.326.493
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.098.457 5.127.245
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
282.973 1.478.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.690 255.908
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-5.100 207.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
90.649 66.964
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-859 -18.063
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
198.283 1.222.563
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.040.577 1.976.859
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-821.717 -153.650
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
352.647 190.692
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-508.405 -948.672
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-59.372 -24.104
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
194.553 181.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.381.430 6.605.716
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
57.989.888 92.275.621 150.265.509 40.531.365 87.439.392 127.970.757
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 24.004.306 78.179.627 102.183.933 15.068.077 69.609.157 84.677.234
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
14.888.731 62.013.606 76.902.337 6.997.122 48.169.467 55.166.589
Bankalar
561.969 14.445.600 15.007.569 254.194 21.429.215 21.683.409
Para Piyasalarından Alacaklar
8.616.289 1.796.496 10.412.785 8.003.922 239.378 8.243.300
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-62.683 -76.075 -138.758 -187.161 -228.903 -416.064
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 606.453 5.152.298 5.758.751 578.558 6.929.395 7.507.953
Devlet Borçlanma Senetleri
577.444 262.829 840.273 518.067 2.077.532 2.595.599
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
29.009 102.708 131.717 29.086 54.021 83.107
Diğer Finansal Varlıklar
0 4.786.761 4.786.761 31.405 4.797.842 4.829.247
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 30.737.845 6.897.574 37.635.419 22.424.484 8.933.994 31.358.478
Devlet Borçlanma Senetleri
30.661.056 6.599.212 37.260.268 22.255.104 8.691.269 30.946.373
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
76.789 298.362 375.151 58.305 242.725 301.030
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 111.075 0 111.075
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 2.641.284 2.046.122 4.687.406 2.460.246 1.966.846 4.427.092
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.248.314 2.022.910 4.271.224 2.013.085 1.966.846 3.979.931
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
392.970 23.212 416.182 447.161 0 447.161
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
272.888.225 111.242.930 384.131.155 227.790.391 102.188.728 329.979.119
Krediler
5.1.5 261.446.069 109.868.075 371.314.144 215.622.779 99.461.744 315.084.523
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 21.635.484 13.191.503 34.826.987 22.653.295 11.687.924 34.341.219
Devlet Borçlanma Senetleri
21.601.984 11.819.856 33.421.840 22.619.714 10.541.868 33.161.582
Diğer Finansal Varlıklar
33.500 1.371.647 1.405.147 33.581 1.146.056 1.179.637
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.193.328 -11.816.648 -22.009.976 -10.485.683 -8.960.940 -19.446.623
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 557.595 0 557.595 768.033 0 768.033
Satış Amaçlı
557.595 0 557.595 768.033 0 768.033
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
4.157.697 9.922.403 14.080.100 3.436.942 7.980.844 11.417.786
İştirakler (Net)
5.1.9 46.997 0 46.997 45.780 0 45.780
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
46.997 0 46.997 45.780 0 45.780
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 4.110.700 9.922.403 14.033.103 3.391.162 7.980.844 11.372.006
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
4.093.919 9.922.403 14.016.322 3.287.142 7.980.844 11.267.986
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
16.781 0 16.781 104.020 0 104.020
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
0 607.287 454.552 0 454.552
Şerefiye
0 0 0 0 3.509.508 0 3.509.508
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 9.888.862 4.508.448 14.397.310 8.036.017 4.637.886 12.673.903
VARLIKLAR TOPLAMI
355.588.341 217.949.658 573.537.999 290.550.703 202.247.117 492.797.820
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 174.032.095 211.445.791 385.477.886 143.602.381 177.909.214 321.511.595
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.065.687 25.300.308 26.365.995 1.558.595 23.879.846 25.438.441
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 100.730 1.337.256 1.437.986 71.830 0 71.830
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 5.337.534 11.037.886 16.375.420 6.088.978 12.901.692 18.990.670
Bonolar
3.876.588 0 3.876.588 4.661.251 0 4.661.251
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.460.946 11.037.886 12.498.832 1.427.727 12.901.692 14.329.419
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 17.279.802 17.279.802 0 15.980.865 15.980.865
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 1.597.019 4.230.561 5.827.580 4.310.977 4.033.168 8.344.145
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.597.019 4.001.160 5.598.179 4.250.654 3.798.190 8.048.844
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 229.401 229.401 60.323 234.978 295.301
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 762.336 56.275 818.611 830.788 42.233 873.021
KARŞILIKLAR
5.2.8 5.304.925 5.678.433 10.983.358 5.985.404 3.065.706 9.051.110
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.361.444 67.598 1.429.042 1.223.831 110.082 1.333.913
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.943.481 5.610.835 9.554.316 4.761.573 2.955.624 7.717.197
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 1.929.193 33.622 1.962.815 2.132.278 31.882 2.164.160
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.035.532 6.776.309 7.811.841 1.029.532 5.569.437 6.598.969
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.035.532 6.776.309 7.811.841 1.029.532 5.569.437 6.598.969
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 25.808.730 2.526.531 28.335.261 18.337.471 3.353.820 21.691.291
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 70.859.018 2.426 70.861.444 61.783.033 298.690 62.081.723
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.534.537 138.415 1.672.952 1.487.187 114.358 1.601.545
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.183.263 -325.163 3.858.100 3.745.069 -85.252 3.659.817
Kar Yedekleri
51.045.044 189.174 51.234.218 45.131.892 269.584 45.401.476
Yasal Yedekler
1.506.754 0 1.506.754 1.465.374 0 1.465.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
49.269.359 0 49.269.359 43.428.505 0 43.428.505
Diğer Kar Yedekleri
268.931 189.174 458.105 238.013 269.584 507.597
Kar veya Zarar
9.111.740 0 9.111.740 6.434.451 0 6.434.451
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
13.283 0 13.283 196.448 0 196.448
Dönem Net Kâr veya Zararı
9.098.457 0 9.098.457 6.238.003 0 6.238.003
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
287.832.799 285.705.200 573.537.999 245.731.267 247.066.553 492.797.820
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 39.180.886 26.696.250 15.036.847 9.348.804
Kredilerden Alınan Faizler
30.243.361 21.827.092 11.197.415 7.440.894
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
620.236 33.538 276.799 33.538
Bankalardan Alınan Faizler
36.021 102.954 9.158 22.745
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.355.011 347.773 756.130 248.734
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.592.475 4.131.671 2.682.928 1.530.190
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
89.133 80.399 34.566 30.224
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.421.125 1.920.007 1.447.589 741.199
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.082.217 2.131.265 1.200.773 758.767
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
333.782 253.222 114.417 72.703
FAİZ GİDERLERİ (-)
-2.113.161
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-936.539 -1.206.013 -287.798 -344.052
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-125.463 -220.025 -7.960 -51.770
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-1.502.405 -1.395.784 -511.918 -492.225
Kiralama Faiz Giderleri
-89.310 -107.869 -34.071 -26.401
Diğer Faiz Giderleri
-45.572 -367.038 -5.728 -112.748
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.152.947 17.211.100 8.772.879 6.208.447
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
5.4.12 6.060.435 4.485.712 2.186.017 1.520.328
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.068.167 5.561.727 3.059.086 1.906.178
Gayri Nakdi Kredilerden
662.001 517.601 237.424 185.951
Diğer
7.406.166 5.044.126 2.821.662 1.720.227
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-2.007.732 -1.076.015 -873.069 -385.850
Gayri Nakdi Kredilere
-1.780 -944 -660 -77
Diğer
-2.005.952 -1.075.071 -872.409 -385.773
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 127.948 18.632 766 648
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 -3.605.160 1.883.513 -2.337.004 1.083.681
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.084.444 2.234.780 409.367 468.203
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.756.223 -1.646.772 -3.671.236 1.406.229
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
66.619 1.295.505 924.865 -790.751
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 6.774.013 3.854.133 1.989.301 1.322.426
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.4.6 31.510.183 27.453.090 10.611.959 10.135.530
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -9.408.418 -10.684.290 -1.758.582 -3.505.247
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-3.360.365 -3.651.800 -1.194.916 -1.922.703
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.325.114 -2.758.891 -1.180.522 -921.891
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -5.196.333 -4.427.405 -1.754.867 -1.522.040
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
10.219.953 5.930.704 4.723.072 2.263.649
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.470.738 1.014.840 446.519 386.094
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 11.690.691 6.945.544 5.169.591 2.649.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -2.592.234 -1.818.299 -1.524.393 -753.873
Cari Vergi Karşılığı
-2.665.164 -2.357.699 -1.497.370 -262.220
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-893.628 -913.842 38.976 -662.261
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
966.558 1.453.242 -65.999 170.608
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 9.098.457 5.127.245 3.645.198 1.895.870
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 9.098.457 5.127.245 3.645.198 1.895.870
Grubun Karı (Zararı)
9.098.457 5.127.245 3.645.198 1.895.870
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,02166000 0,01221000 0,00868000 0,00451000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972890
BIST