***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
25.04.2022 07:30
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 0 434.512 0 434.512
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 434.512 0 434.512
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.750 58.744 -1.885.733 0 45.401.476 6.970.019 0 62.516.235 0 62.516.235
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -4.590 0 55.924 0 543.931 -826.645 2.099 0 196.448 -196.448 2.681.925 2.452.644 0 2.452.644
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.564 0 0 11.564 0 11.564
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.733.141 -297.937 217.675 0 5.929.681 -767.901 -1.883.634 0 51.223.691 535.568 2.681.925 64.356.643 0 64.356.643
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.182.833 0 -74.777 0 1.262.051 7.583.297 -150.012 0 13.283 -13.283 8.209.673 18.013.065 0 18.013.065
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.136 0 0 24.136 0 24.136
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.765.975 -13.073.306 0 -1.307.331 0 -1.307.331
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 0 -1.307.331
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.708.768 -11.708.768 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.200.000 11.880 0 772.554 2.902.685 -413.401 341.700 0 12.059.357 8.073.972 -3.633.165 0 63.122.473 1.063.401 8.209.673 96.711.129 0 96.711.129
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
432.186.643 635.294.794 1.067.481.437 346.807.634 596.467.542 943.275.176
GARANTİ VE KEFALETLER
5.3.1 54.660.878 100.253.363 154.914.241 44.306.497 84.699.341 129.005.838
Teminat Mektupları
53.616.412 65.474.086 119.090.498 44.007.746 57.782.766 101.790.512
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 2.369.287 2.369.287 0 2.359.247 2.359.247
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
3.266.830 928.140 4.194.970 3.089.307 1.106.832 4.196.139
Diğer Teminat Mektupları
50.349.582 62.176.659 112.526.241 40.918.439 54.316.687 95.235.126
Banka Kredileri
214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737
İthalat Kabul Kredileri
214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
140.197 30.971.807 31.112.004 160.485 23.014.869 23.175.354
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
140.197 30.971.807 31.112.004 160.485 23.014.869 23.175.354
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 173.931 173.931 0 159.274 159.274
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
5.3.1 118.940.900 25.020.719 143.961.619 101.591.900 30.130.756 131.722.656
Cayılamaz Taahhütler
118.643.275 18.861.805 137.505.080 101.034.570 17.195.616 118.230.186
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.170.323 15.504.648 19.674.971 5.160.834 14.114.864 19.275.698
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 15.379 15.379 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 4.967 4.967 0 4.560 4.560
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
36.574.354 3.336.811 39.911.165 30.189.679 3.076.192 33.265.871
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
5.215.928 0 5.215.928 3.956.330 0 3.956.330
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
133.434 0 133.434 116.784 0 116.784
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
72.547.469 0 72.547.469 61.609.747 0 61.609.747
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
1.767 0 1.767 1.196 0 1.196
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
297.625 6.158.914 6.456.539 557.330 12.935.140 13.492.470
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
297.625 6.154.830 6.452.455 557.330 12.931.455 13.488.785
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 4.084 4.084 0 3.685 3.685
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.3.2 258.584.865 510.020.712 768.605.577 200.909.237 481.637.445 682.546.682
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8.278.222 57.473.363 65.751.585 9.997.807 57.572.415 67.570.222
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 11.486.266 11.486.266 400.000 10.367.175 10.767.175
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.278.222 45.987.097 54.265.319 9.597.807 47.205.240 56.803.047
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 31.088.914
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.728.979 5.458.737 15.187.716
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.882.069 13.969.547 17.851.616 3.579.370 100.451.590
Swap Faiz Satım İşlemleri
48.621.544 74.067.430 122.688.974 27.297.498 73.154.092 100.451.590
Para 6.833.418 8.707.036 15.540.454 4.417.926 6.898.987 11.316.913
Para Satım Opsiyonları
9.053.364 9.783.352 18.836.716 7.866.882 6.448.093 14.314.975
Faiz Alım Opsiyonları
0 5.357.827 5.357.827 0 4.982.841 4.982.841
Faiz Satım Opsiyonları
0 3.873.805 3.873.805 0 3.691.321 3.691.321
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
0 0 0 0 206.869 1.860.433 3.928.654 1.124.096 1.112.905 2.237.001
Futures Para Alım İşlemleri
849.794 1.122.951 1.972.745 809.350 301.139 1.110.489
Futures Para Satım İşlemleri
0 43.638 43.638 0 157.116 157.116
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 43.638 43.638 0 157.116 157.116
Diğer
0 78.388.550 78.388.550 0 71.484.357 71.484.357
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.152.196.181 2.214.602.152 3.366.798.333 1.052.291.389 1.972.779.369 3.025.070.758
EMANET KIYMETLER
78.706.725 124.065.110 202.771.835 75.539.932 105.251.963 180.791.895
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
28.884.027 0 28.884.027 26.180.085 0 26.180.085
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.563.733 47.906.863 65.470.596 18.343.337 37.995.927 56.339.264
Tahsile Alınan Çekler
27.836.370 16.033.131 43.869.501 27.221.508 13.470.090 40.691.598
Tahsile Alınan Ticari Senetler
3.831.126 2.092.569 5.923.695 3.427.104 1.772.129 5.199.233
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
345.786 52.971.619 53.317.405 275.296 47.251.662 47.526.958
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 354.754 354.754 0 319.790 319.790
Diğer Emanet Kıymetler
245.683 4.706.174 4.951.857 92.602 4.442.365 4.534.967
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
1.073.489.456 2.090.537.042 3.164.026.498 976.751.457 1.867.527.406 2.844.278.863
Menkul Kıymetler
10.519.758 6.706.497 17.226.255 7.750.984 5.992.958 13.743.942
Teminat Senetleri
22.882.867 26.312.304 49.195.171 22.906.994 23.858.796 46.765.790
Emtia
260.586 0 260.586 441.462 0 441.462
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
234.288.763 327.996.929 562.285.692 220.239.773 300.612.642 520.852.415
Diğer Rehinli Kıymetler
805.537.482 1.729.521.077 2.535.058.559 725.412.244 1.537.062.795 2.262.475.039
Rehinli Kıymet Alanlar
0 235 235 0 215 215
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.584.382.824 2.849.896.946 4.434.279.770 1.399.099.023 2.569.246.911 3.968.345.934
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
19.435.793 -5.912.579
Alınan Faizler
20.342.999 9.504.606
Ödenen Faizler
-6.731.051 -4.536.573
Alınan Temettüler
1.634 1.046
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.040.142 2.365.619
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.808.038 2.930.829
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
200.926 209.519
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.762.747 -2.332.642
Ödenen Vergiler
-2.106.812 -1.697.723
Diğer
5.6 3.642.664 -12.357.260
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-2.558.990 703.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.660.581 70.470
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
592.799 -281.444
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-68.803.300 -20.545.280
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.534.306 -1.449.901
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.061.291 1.221.120
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
60.500.540 9.510.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.820.018 9.332.508
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
5.6 4.783.423 2.845.668
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
16.876.803 -5.209.218
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.556.742 1.263.551
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-828 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-264.336 -122.234
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
103.328 190.350
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.538.364 -5.532.135
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4.495.909 6.335.341
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.465.048 -212.368
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
1.112.597 604.597
Diğer
5.6 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.542.757 711.498
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.971.256 5.562.670
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.420.002 -4.780.884
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-94.011 -70.288
Diğer
5.6 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
5.6 3.285.437 3.790.248
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-3.937.259 556.079
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
117.996.371 49.479.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
114.059.112 50.035.835
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.209.673 2.681.925
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
9.803.392 -229.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.108.056 51.334
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.348.100 -5.100
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-73.908 57.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-166.136 -828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8.695.336 -280.615
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.262.051 543.931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
9.839.854 -1.028.680
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
466.792 266.601
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-643.594 -264.174
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-11.050 156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.218.717 201.551
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.013.065 2.452.644
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
103.617.125 163.491.716 267.108.841 96.070.689 172.989.187 269.059.876
Nakit ve Nakit Benzerleri
5.1.1 48.179.753 147.559.459 195.739.212 44.568.492 155.920.012 200.488.504
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
34.005.291 96.286.737 130.292.028 13.530.186 109.582.964 123.113.150
Bankalar
302.728 48.165.477 48.468.205 666.522 43.494.704 44.161.226
Para Piyasalarından Alacaklar
14.106.904 3.331.920 17.438.824 30.486.557 2.964.602 33.451.159
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-235.170 -224.675 -459.845 -114.773 -122.258 -237.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.2 636.386 970.622 1.607.008 853.972 5.416.191 6.270.163
Devlet Borçlanma Senetleri
580.494 322.294 902.788 815.868 380.110 1.195.978
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
40.172 90.977 131.149 37.263 99.701 136.964
Diğer Finansal Varlıklar
15.720 557.351 573.071 841 4.936.380 4.937.221
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.1.3 49.906.564 11.279.964 61.186.528 35.382.397 9.393.760 44.776.157
Devlet Borçlanma Senetleri
49.834.628 10.792.136 60.626.764 35.311.746 8.963.970 44.275.716
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
71.936 487.828 559.764 70.651 429.790 500.441
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
5.1.4 4.894.422 3.681.671 8.576.093 15.265.828 2.259.224 17.525.052
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.326.351 3.225.752 7.552.103 14.519.162 2.175.921 16.695.083
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
568.071 455.919 1.023.990 746.666 83.303 829.969
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
335.255.352 188.380.681 523.636.033 286.850.108 153.233.623 440.083.731
Krediler
5.1.5 317.617.655 173.621.096 491.238.751 273.785.070 151.069.530 424.854.600
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
5.1.6 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.1.7 27.672.867 33.837.043 61.509.910 22.748.762 19.276.562 42.025.324
Devlet Borçlanma Senetleri
27.638.229 31.583.564 59.221.793 22.714.693 17.247.652 39.962.345
Diğer Finansal Varlıklar
34.638 2.253.479 2.288.117 34.069 2.028.910 2.062.979
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.035.170 -19.077.458 -29.112.628 -9.683.724 -17.112.469 -26.796.193
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.8 468.796 0 468.796 532.647 0 532.647
Satış Amaçlı
468.796 0 468.796 532.647 0 532.647
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.688.734 15.770.260 21.458.994 5.558.317 14.411.838 19.970.155
İştirakler (Net)
5.1.9 47.676 0 47.676 47.221 0 47.221
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
47.676 0 47.676 47.221 0 47.221
Bağlı Ortaklıklar (Net)
5.1.10 5.641.058 15.770.260 21.411.318 5.511.096 14.411.838 19.922.934
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
5.619.272 15.770.260 21.389.532 5.489.289 14.411.838 19.901.127
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
21.786 0 21.786 21.807 0 21.807
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
5.1.11 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
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MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
5.1.13 827.694 0 827.694 771.668 0 771.668
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
827.694 0 827.694 771.668 0 771.668
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
5.1.14 814.149 0 814.149 814.148 0 814.148
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
5.1.15 8.694.458 0 8.694.458 4.226.924 0 4.226.924
DİĞER AKTİFLER (Net)
5.1.16 15.902.234 5.645.448 21.547.682 12.017.769 6.208.293 18.226.062
VARLIKLAR TOPLAMI
477.960.784 373.288.458 851.249.242 412.036.865 346.843.287 758.880.152
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
5.2.1 233.212.906 344.872.410 578.085.316 180.483.956 332.755.601 513.239.557
ALINAN KREDİLER
5.2.2 1.041.966 38.351.767 39.393.733 1.119.813 35.693.426 36.813.239
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
5.2.3 28.934 1.350.641 1.379.575 7.402.927 2.226.671 9.629.598
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5.2.4 2.054.322 18.274.636 20.328.958 5.346.082 16.496.903 21.842.985
Bonolar
760.860 153.170 914.030 4.089.879 0 4.089.879
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.293.462 18.121.466 19.414.928 1.256.203 16.496.903 17.753.106
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.5 0 25.356.485 25.356.485 0 24.035.836 24.035.836
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.6 5.842.665 7.105.618 12.948.283 6.938.591 6.024.155 12.962.746
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.808.367 7.050.699 12.859.066 6.897.380 5.784.248 12.681.628
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
34.298 54.919 89.217 41.211 239.907 281.118
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
5.2.7 834.447 81.451 915.898 778.439 77.661 856.100
KARŞILIKLAR
5.2.8 3.668.267 9.980.955 13.649.222 4.082.854 8.957.984 13.040.838
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.880.352 77.665 1.958.017 1.727.204 98.603 1.825.807
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.787.915 9.903.290 11.691.205 2.355.650 8.859.381 11.215.031
CARİ VERGİ BORCU
5.2.9 10.097.576 90.925 10.188.501 2.587.170 69.205 2.656.375
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
5.2.10 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
5.2.11 1.027.015 11.144.196 12.171.211 1.030.662 9.880.843 10.911.505
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
1.027.015 11.144.196 12.171.211 1.030.662 9.880.843 10.911.505
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.2.12 34.083.308 6.037.623 40.120.931 28.966.245 3.943.869 32.910.114
ÖZKAYNAKLAR
5.2.13 96.574.858 136.271 96.711.129 80.286.603 -305.344 79.981.259
Ödenmiş Sermaye
4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
Sermaye Yedekleri
784.434 0 784.434 784.434 0 784.434
Hisse Senedi İhraç Primleri
11.880 0 11.880 11.880 0 11.880
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
772.554 0 772.554 772.554 0 772.554
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.758.103 72.881 2.830.984 1.531.823 191.105 1.722.928
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.731.169 -231.005 16.500.164 8.575.312 -770.484 7.804.828
Kar Yedekleri
62.828.078 294.395 63.122.473 51.045.044 274.035 51.319.079
Yasal Yedekler
1.616.487 0 1.616.487 1.506.754 0 1.506.754
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
61.107.326 0 61.107.326 49.269.359 0 49.269.359
Diğer Kar Yedekleri
104.265 294.395 398.660 268.931 274.035 542.966
Kar veya Zarar
9.273.074 0 9.273.074 14.149.990 0 14.149.990
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.063.401 0 1.063.401 548.851 0 548.851
Dönem Net Kâr veya Zararı
8.209.673 0 8.209.673 13.601.139 0 13.601.139
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
388.466.264 462.782.978 851.249.242 319.023.342 439.856.810 758.880.152
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
5.4.1 20.838.436 11.265.841
Kredilerden Alınan Faizler
14.671.526 8.974.984
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
241.384 128.034
Bankalardan Alınan Faizler
13.682 18.275
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.007.055 223.029
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.787.072 1.806.753
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
37.887 25.703
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.680.815 881.198
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.068.370 899.852
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
117.717 114.766
FAİZ GİDERLERİ (-)
5.4.2 -7.633.977 -4.965.699
Mevduata Verilen Faizler
-6.181.063 -4.029.716
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-481.034 -325.504
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-24.321 -21.282
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-621.712 -550.704
Kiralama Faiz Giderleri
-36.794 -26.192
Diğer Faiz Giderleri
-289.053 -12.301
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
13.204.459 6.300.142
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.950.349 1.859.091
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.040.142 2.365.619
Gayri Nakdi Kredilerden
310.265 197.476
Diğer
3.729.877 2.168.143
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.089.793 -506.528
Gayri Nakdi Kredilere
-1.010 -537
Diğer
-1.088.783 -505.991
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.4.3 1.634 1.046
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
5.4.4 2.066.482 69.734
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
826.787 1.157.610
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-13.508.881 4.728.614
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
14.748.576 -5.816.490
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.4.5 3.808.038 2.930.829
FAALİYET BRÜT KÂRI
22.030.962 11.160.842
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
5.4.6 -6.681.218 -4.926.743
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.107.456 -946.485
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.638.269 -1.022.938
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
5.4.7 -2.718.182 -1.744.906
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.885.837 2.519.770
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.110.387 693.972
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 10.996.224 3.213.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 -2.786.551 -531.817
Cari Vergi Karşılığı
-7.417.547 -10.478
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-338.483 -1.646.669
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.969.479 1.125.330
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 8.209.673 2.681.925
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.4.8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
5.4.9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
5.4.10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
5.4.11 8.209.673 2.681.925
Grubun Karı (Zararı)
8.209.673 2.681.925
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01955000 0,00639000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023363
BIST