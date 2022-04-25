***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.882 58.744 -1.784.809 0 45.401.476 6.434.451 0 62.081.723 0 62.081.723TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 0 434.512 0 434.512Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 -132 0 -100.924 0 0 535.568 434.512 0 434.512Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.737.731 -297.937 161.751 0 5.385.750 58.744 -1.885.733 0 45.401.476 6.970.019 0 62.516.235 0 62.516.235Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -4.590 0 55.924 0 543.931 -826.645 2.099 0 196.448 -196.448 2.681.925 2.452.644 0 2.452.644Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.564 0 0 11.564 0 11.564Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.203 -6.238.003 0 -623.800 0 -623.800Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -623.800 0 -623.800 0 -623.800Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.578.998 -5.578.998 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35.205 -35.205 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.733.141 -297.937 217.675 0 5.929.681 -767.901 -1.883.634 0 51.223.691 535.568 2.681.925 64.356.643 0 64.356.643Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye4.200.000 11.880 0 772.554 1.719.852 -413.401 416.477 0 10.797.306 490.675 -3.483.153 0 51.319.079 14.149.990 0 79.981.259 0 79.981.259Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 1.182.833 0 -74.777 0 1.262.051 7.583.297 -150.012 0 13.283 -13.283 8.209.673 18.013.065 0 18.013.065Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.136 0 0 24.136 0 24.136Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.765.975 -13.073.306 0 -1.307.331 0 -1.307.331Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.307.331 0 -1.307.331 0 -1.307.331Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.708.768 -11.708.768 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.207 -57.207 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler4.200.000 11.880 0 772.554 2.902.685 -413.401 341.700 0 12.059.357 8.073.972 -3.633.165 0 63.122.473 1.063.401 8.209.673 96.711.129 0 96.711.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER432.186.643 635.294.794 1.067.481.437 346.807.634 596.467.542 943.275.176GARANTİ VE KEFALETLER5.3.1 54.660.878 100.253.363 154.914.241 44.306.497 84.699.341 129.005.838Teminat Mektupları53.616.412 65.474.086 119.090.498 44.007.746 57.782.766 101.790.512Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 2.369.287 2.369.287 0 2.359.247 2.359.247Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler3.266.830 928.140 4.194.970 3.089.307 1.106.832 4.196.139Diğer Teminat Mektupları50.349.582 62.176.659 112.526.241 40.918.439 54.316.687 95.235.126Banka Kredileri214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737İthalat Kabul Kredileri214.769 2.917.207 3.131.976 65.766 2.685.971 2.751.737Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler140.197 30.971.807 31.112.004 160.485 23.014.869 23.175.354Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler140.197 30.971.807 31.112.004 160.485 23.014.869 23.175.354Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961T.C. Merkez Bankasına Cirolar689.500 716.332 1.405.832 72.500 1.056.461 1.128.961Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 173.931 173.931 0 159.274 159.274Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER5.3.1 118.940.900 25.020.719 143.961.619 101.591.900 30.130.756 131.722.656Cayılamaz Taahhütler118.643.275 18.861.805 137.505.080 101.034.570 17.195.616 118.230.186Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri4.170.323 15.504.648 19.674.971 5.160.834 14.114.864 19.275.698Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 15.379 15.379 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 4.967 4.967 0 4.560 4.560Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri36.574.354 3.336.811 39.911.165 30.189.679 3.076.192 33.265.871Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri5.215.928 0 5.215.928 3.956.330 0 3.956.330İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri133.434 0 133.434 116.784 0 116.784Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri72.547.469 0 72.547.469 61.609.747 0 61.609.747Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri1.767 0 1.767 1.196 0 1.196Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler297.625 6.158.914 6.456.539 557.330 12.935.140 13.492.470Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri297.625 6.154.830 6.452.455 557.330 12.931.455 13.488.785Diğer Cayılabilir Taahhütler0 4.084 4.084 0 3.685 3.685TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.3.2 258.584.865 510.020.712 768.605.577 200.909.237 481.637.445 682.546.682Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar8.278.222 57.473.363 65.751.585 9.997.807 57.572.415 67.570.222Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 11.486.266 11.486.266 400.000 10.367.175 10.767.175Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler8.278.222 45.987.097 54.265.319 9.597.807 47.205.240 56.803.047Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 31.088.914Vadeli Döviz Alım İşlemleri9.728.979 5.458.737 15.187.716Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.882.069 13.969.547 17.851.616 3.579.370 100.451.590Swap Faiz Satım İşlemleri48.621.544 74.067.430 122.688.974 27.297.498 73.154.092 100.451.590Para 6.833.418 8.707.036 15.540.454 4.417.926 6.898.987 11.316.913Para Satım Opsiyonları9.053.364 9.783.352 18.836.716 7.866.882 6.448.093 14.314.975Faiz Alım Opsiyonları0 5.357.827 5.357.827 0 4.982.841 4.982.841Faiz Satım Opsiyonları0 3.873.805 3.873.805 0 3.691.321 3.691.321Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 00 0 0 0 206.869 1.860.433 3.928.654 1.124.096 1.112.905 2.237.001Futures Para Alım İşlemleri849.794 1.122.951 1.972.745 809.350 301.139 1.110.489Futures Para Satım İşlemleri0 43.638 43.638 0 157.116 157.116Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 43.638 43.638 0 157.116 157.116Diğer0 78.388.550 78.388.550 0 71.484.357 71.484.357EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER1.152.196.181 2.214.602.152 3.366.798.333 1.052.291.389 1.972.779.369 3.025.070.758EMANET KIYMETLER78.706.725 124.065.110 202.771.835 75.539.932 105.251.963 180.791.895Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları28.884.027 0 28.884.027 26.180.085 0 26.180.085Emanete Alınan Menkul Değerler17.563.733 47.906.863 65.470.596 18.343.337 37.995.927 56.339.264Tahsile Alınan Çekler27.836.370 16.033.131 43.869.501 27.221.508 13.470.090 40.691.598Tahsile Alınan Ticari Senetler3.831.126 2.092.569 5.923.695 3.427.104 1.772.129 5.199.233Tahsile Alınan Diğer Kıymetler345.786 52.971.619 53.317.405 275.296 47.251.662 47.526.958İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 354.754 354.754 0 319.790 319.790Diğer Emanet Kıymetler245.683 4.706.174 4.951.857 92.602 4.442.365 4.534.967Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER1.073.489.456 2.090.537.042 3.164.026.498 976.751.457 1.867.527.406 2.844.278.863Menkul Kıymetler10.519.758 6.706.497 17.226.255 7.750.984 5.992.958 13.743.942Teminat Senetleri22.882.867 26.312.304 49.195.171 22.906.994 23.858.796 46.765.790Emtia260.586 0 260.586 441.462 0 441.462Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul234.288.763 327.996.929 562.285.692 220.239.773 300.612.642 520.852.415Diğer Rehinli Kıymetler805.537.482 1.729.521.077 2.535.058.559 725.412.244 1.537.062.795 2.262.475.039Rehinli Kıymet Alanlar0 235 235 0 215 215KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.584.382.824 2.849.896.946 4.434.279.770 1.399.099.023 2.569.246.911 3.968.345.934Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı19.435.793 -5.912.579Alınan Faizler20.342.999 9.504.606Ödenen Faizler-6.731.051 -4.536.573Alınan Temettüler1.634 1.046Alınan Ücret ve Komisyonlar4.040.142 2.365.619Elde Edilen Diğer Kazançlar3.808.038 2.930.829Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar200.926 209.519Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-3.762.747 -2.332.642Ödenen Vergiler-2.106.812 -1.697.723Diğer5.6 3.642.664 -12.357.260Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-2.558.990 703.361Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış4.660.581 70.470Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış592.799 -281.444Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-68.803.300 -20.545.280Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.534.306 -1.449.901Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.061.291 1.221.120Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)60.500.540 9.510.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.820.018 9.332.508Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)5.6 4.783.423 2.845.668Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı16.876.803 -5.209.218YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.556.742 1.263.551İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-828 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-264.336 -122.234Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller103.328 190.350Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-10.538.364 -5.532.135Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar4.495.909 6.335.341Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-17.465.048 -212.368Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.112.597 604.597Diğer5.6 0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-1.542.757 711.498Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit1.971.256 5.562.670Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-3.420.002 -4.780.884İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-94.011 -70.288Diğer5.6 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi5.6 3.285.437 3.790.248Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-3.937.259 556.079Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar117.996.371 49.479.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar114.059.112 50.035.835Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)8.209.673 2.681.925DİĞER KAPSAMLI GELİRLER9.803.392 -229.281Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.108.056 51.334Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.348.100 -5.100Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-73.908 57.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-166.136 -828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar8.695.336 -280.615Yabancı Para Çevrim Farkları1.262.051 543.931Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri9.839.854 -1.028.680Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)466.792 266.601Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-643.594 -264.174Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-11.050 156Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-2.218.717 201.551TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.013.065 2.452.644Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)103.617.125 163.491.716 267.108.841 96.070.689 172.989.187 269.059.876Nakit ve Nakit Benzerleri5.1.1 48.179.753 147.559.459 195.739.212 44.568.492 155.920.012 200.488.504Nakit Değerler ve Merkez Bankası34.005.291 96.286.737 130.292.028 13.530.186 109.582.964 123.113.150Bankalar302.728 48.165.477 48.468.205 666.522 43.494.704 44.161.226Para Piyasalarından Alacaklar14.106.904 3.331.920 17.438.824 30.486.557 2.964.602 33.451.159Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-235.170 -224.675 -459.845 -114.773 -122.258 -237.031Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.2 636.386 970.622 1.607.008 853.972 5.416.191 6.270.163Devlet Borçlanma Senetleri580.494 322.294 902.788 815.868 380.110 1.195.978Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler40.172 90.977 131.149 37.263 99.701 136.964Diğer Finansal Varlıklar15.720 557.351 573.071 841 4.936.380 4.937.221Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar5.1.3 49.906.564 11.279.964 61.186.528 35.382.397 9.393.760 44.776.157Devlet Borçlanma Senetleri49.834.628 10.792.136 60.626.764 35.311.746 8.963.970 44.275.716Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler71.936 487.828 559.764 70.651 429.790 500.441Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar5.1.4 4.894.422 3.681.671 8.576.093 15.265.828 2.259.224 17.525.052Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.326.351 3.225.752 7.552.103 14.519.162 2.175.921 16.695.083Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı568.071 455.919 1.023.990 746.666 83.303 829.969İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)335.255.352 188.380.681 523.636.033 286.850.108 153.233.623 440.083.731Krediler5.1.5 317.617.655 173.621.096 491.238.751 273.785.070 151.069.530 424.854.600Kiralama İşlemlerinden Alacaklar5.1.6 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.1.7 27.672.867 33.837.043 61.509.910 22.748.762 19.276.562 42.025.324Devlet Borçlanma Senetleri27.638.229 31.583.564 59.221.793 22.714.693 17.247.652 39.962.345Diğer Finansal Varlıklar34.638 2.253.479 2.288.117 34.069 2.028.910 2.062.979Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.035.170 -19.077.458 -29.112.628 -9.683.724 -17.112.469 -26.796.193SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.8 468.796 0 468.796 532.647 0 532.647Satış Amaçlı468.796 0 468.796 532.647 0 532.647Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI5.688.734 15.770.260 21.458.994 5.558.317 14.411.838 19.970.155İştirakler (Net)5.1.9 47.676 0 47.676 47.221 0 47.221Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler47.676 0 47.676 47.221 0 47.221Bağlı Ortaklıklar (Net)5.1.10 5.641.058 15.770.260 21.411.318 5.511.096 14.411.838 19.922.934Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar5.619.272 15.770.260 21.389.532 5.489.289 14.411.838 19.901.127Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar21.786 0 21.786 21.807 0 21.807Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)5.1.11 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net).941MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.1.13 827.694 0 827.694 771.668 0 771.668Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer827.694 0 827.694 771.668 0 771.668YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)5.1.14 814.149 0 814.149 814.148 0 814.148CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI5.1.15 8.694.458 0 8.694.458 4.226.924 0 4.226.924DİĞER AKTİFLER (Net)5.1.16 15.902.234 5.645.448 21.547.682 12.017.769 6.208.293 18.226.062VARLIKLAR TOPLAMI477.960.784 373.288.458 851.249.242 412.036.865 346.843.287 758.880.152YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT5.2.1 233.212.906 344.872.410 578.085.316 180.483.956 332.755.601 513.239.557ALINAN KREDİLER5.2.2 1.041.966 38.351.767 39.393.733 1.119.813 35.693.426 36.813.239PARA PİYASALARINA BORÇLAR5.2.3 28.934 1.350.641 1.379.575 7.402.927 2.226.671 9.629.598İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5.2.4 2.054.322 18.274.636 20.328.958 5.346.082 16.496.903 21.842.985Bonolar760.860 153.170 914.030 4.089.879 0 4.089.879Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller1.293.462 18.121.466 19.414.928 1.256.203 16.496.903 17.753.106FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.5 0 25.356.485 25.356.485 0 24.035.836 24.035.836TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.6 5.842.665 7.105.618 12.948.283 6.938.591 6.024.155 12.962.746Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.808.367 7.050.699 12.859.066 6.897.380 5.784.248 12.681.628Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı34.298 54.919 89.217 41.211 239.907 281.118FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)5.2.7 834.447 81.451 915.898 778.439 77.661 856.100KARŞILIKLAR5.2.8 3.668.267 9.980.955 13.649.222 4.082.854 8.957.984 13.040.838Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı1.880.352 77.665 1.958.017 1.727.204 98.603 1.825.807Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar1.787.915 9.903.290 11.691.205 2.355.650 8.859.381 11.215.031CARİ VERGİ BORCU5.2.9 10.097.576 90.925 10.188.501 2.587.170 69.205 2.656.375ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)5.2.10 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI5.2.11 1.027.015 11.144.196 12.171.211 1.030.662 9.880.843 10.911.505Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları1.027.015 11.144.196 12.171.211 1.030.662 9.880.843 10.911.505DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.2.12 34.083.308 6.037.623 40.120.931 28.966.245 3.943.869 32.910.114ÖZKAYNAKLAR5.2.13 96.574.858 136.271 96.711.129 80.286.603 -305.344 79.981.259Ödenmiş Sermaye4.200.000 0 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000Sermaye Yedekleri784.434 0 784.434 784.434 0 784.434Hisse Senedi İhraç Primleri11.880 0 11.880 11.880 0 11.880Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri772.554 0 772.554 772.554 0 772.554Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.758.103 72.881 2.830.984 1.531.823 191.105 1.722.928Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.731.169 -231.005 16.500.164 8.575.312 -770.484 7.804.828Kar Yedekleri62.828.078 294.395 63.122.473 51.045.044 274.035 51.319.079Yasal Yedekler1.616.487 0 1.616.487 1.506.754 0 1.506.754Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler61.107.326 0 61.107.326 49.269.359 0 49.269.359Diğer Kar Yedekleri104.265 294.395 398.660 268.931 274.035 542.966Kar veya Zarar9.273.074 0 9.273.074 14.149.990 0 14.149.990Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.063.401 0 1.063.401 548.851 0 548.851Dönem Net Kâr veya Zararı8.209.673 0 8.209.673 13.601.139 0 13.601.139Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI388.466.264 462.782.978 851.249.242 319.023.342 439.856.810 758.880.152Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ5.4.1 20.838.436 11.265.841Kredilerden Alınan Faizler14.671.526 8.974.984Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler241.384 128.034Bankalardan Alınan Faizler13.682 18.275Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.007.055 223.029Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.787.072 1.806.753Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar37.887 25.703Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.680.815 881.198İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler2.068.370 899.852Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri117.717 114.766FAİZ GİDERLERİ (-)5.4.2 -7.633.977 -4.965.699Mevduata Verilen Faizler-6.181.063 -4.029.716Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-481.034 -325.504Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-24.321 -21.282İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-621.712 -550.704Kiralama Faiz Giderleri-36.794 -26.192Diğer Faiz Giderleri-289.053 -12.301NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.204.459 6.300.142NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ2.950.349 1.859.091Alınan Ücret ve Komisyonlar4.040.142 2.365.619Gayri Nakdi Kredilerden310.265 197.476Diğer3.729.877 2.168.143Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.089.793 -506.528Gayri Nakdi Kredilere-1.010 -537Diğer-1.088.783 -505.991TEMETTÜ GELİRLERİ5.4.3 1.634 1.046TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)5.4.4 2.066.482 69.734Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)826.787 1.157.610Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-13.508.881 4.728.614Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)14.748.576 -5.816.490DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.4.5 3.808.038 2.930.829FAALİYET BRÜT KÂRI22.030.962 11.160.842BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )5.4.6 -6.681.218 -4.926.743DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.107.456 -946.485PERSONEL GİDERLERİ (-)-1.638.269 -1.022.938DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)5.4.7 -2.718.182 -1.744.906NET FAALİYET KARI (ZARARI)9.885.837 2.519.770BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)1.110.387 693.972NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 10.996.224 3.213.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 -2.786.551 -531.817Cari Vergi Karşılığı-7.417.547 -10.478Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-338.483 -1.646.669Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.969.479 1.125.330SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 8.209.673 2.681.925DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.4.8 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)5.4.9 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.4.10 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.4.11 8.209.673 2.681.925Grubun Karı (Zararı)8.209.673 2.681.925Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01955000 0,00639000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023363BIST