***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor
02.03.2020 22:49
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )
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Türkçe
Entegre Rapor
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2019 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ve takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.com
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823735
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0103
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,1705
En Düşük
6,1592
18:056,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8709
En Düşük
6,8590
18:05316,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 316,21
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
315,85
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8659
|7,9053
|% -1,26
|
|Frank
|6,4191
|6,4577
|% -0,21
|
|Riyal
|1,6426
|1,6508
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|2,50
|
|Altın Gr.
|316
|316
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,69
|16,73
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,31
|0,01
|
|B. Petrol
|52,68
|52,68
|3,01
|