***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor
05.03.2020 18:10
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )
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Türkçe
Entegre Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.03.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğumuz 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sistemsel gereklilikleri nedeniyle Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak yeniden sunulmaktadır. 2019 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ve takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.com
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824637
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0374
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1167
En Düşük
6,0635
18:056,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,0737
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8432
En Düşük
6,7574
18:05325,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,25
|Açılış
|: 325,44
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
326,23
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8601
|7,8995
|% 0,81
|
|Frank
|6,3890
|6,4275
|% 0,98
|
|Riyal
|1,6217
|1,6299
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|21,24
|
|Altın Gr.
|325
|325
|5,25
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,29
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,02
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|-0,37
|