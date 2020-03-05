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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor

05.03.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor )

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Türkçe
Entegre Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03/03/2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

03.03.2020 tarihinde kamuya açıklamış olduğumuz 01/01/2019-31/12/2019 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sistemsel gereklilikleri nedeniyle Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak yeniden sunulmaktadır. 2019 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti BBVA Yatırımcı İlişkileri internet sitesinden ve takip eden linki kullanarak ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.com
Saygılarımızla, 
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824637


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Gümüş.Ons 17,29 17,32 0,06  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,02  
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