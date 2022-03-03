***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01/01/2021-31/12/2021 dönemine ait yıllık Entegre Faaliyet Raporumuz Türkçe ve İngilizce olmak üzere ilişikte PDF dosyaları olarak sunulmaktadır. 2021 Entegre Faaliyet Raporu'na Banka'nın internet sitesi ile Garanti Yatırımcı İlişkileri web sitesinden, takip eden linki kullanarak da ulaşabilirsiniz: www.garantibbvafaaliyetraporu.comSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007074BIST