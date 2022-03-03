***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi03/03/2022Karar Sayısı2464SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıSermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış olan, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Bankamız yılsonu faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanı ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007076BIST