***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi03/11/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıGaranti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuFinansal teknolojiler alanında yatırım yapmak, Bankamız ve iştiraklerinin bu alanda yapacağı yatırımlara yönelik veya piyasa/şirket analizi ve benzer hususlarda danışmanlık hizmetleri vermek konularında faaliyet göstermesi amacıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi100.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTamamlandı. 26.04.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı100.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar100.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu etkilemesi beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıYeni KuruluşKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni KuruluşDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBankamız tarafından, Finansal Teknolojiler (Fintech) konusunda Bankamıza ve iştiraklerine danışmanlık, değerleme ve bu şirketlere yatırım konularında faaliyet göstermek amacı ile toplam 100.000.-TL (100 bin Türk Lirası) sermaye ile anonim şirket nev'inde Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143512BIST