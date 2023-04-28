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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

28.04.2023 20:12
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/11/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Finansal teknolojiler alanında yatırım yapmak, Bankamız ve iştiraklerinin bu alanda yapacağı yatırımlara yönelik veya piyasa/şirket analizi ve benzer hususlarda danışmanlık hizmetleri vermek konularında faaliyet göstermesi amacı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
100.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tamamlandı. 26.04.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
100.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
100.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Yeni Kuruluş
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bankamız tarafından, Finansal Teknolojiler (Fintech) konusunda Bankamıza ve iştiraklerine danışmanlık, değerleme ve bu şirketlere yatırım konularında faaliyet göstermek amacı ile toplam 100.000.-TL (100 bin Türk Lirası) sermaye ile anonim şirket nev'inde Garanti BBVA Finansal Teknolojiler A.Ş. unvanlı şirket kurulmasına ilişkin izin alınması amacıyla yapılan başvurumuz, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış ve şirket kuruluş işlemleri tamamlanmıştır. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143512


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Tam 9.188 9.436 154,00  
Yarım 4.478 4.588 50,00  
Çeyrek 2.246 2.301 22,00  
Gümüş.Ons 25,02 25,05 0,11  
Gümüş Gr. 15,62 15,65 0,06  
B. Petrol 80,31 80,31 2,09  
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