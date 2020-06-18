***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 17.06.2020Genel Kurul Tarihi 17.07.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 16.07.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Banka Esas Sözleşmesi'nin 7nci maddesinin değiştirilmesi,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,7 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,8 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ataması onaylanan Yönetim Kurulu Üyesinin Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Ortaklara bilgi verilmesi9 - Yıl içinde boşalan ve Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan Genel Müdür'lük görevine yapılan atama ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Banka dışında aldığı görevler ve gerekçesi hakkında Ortaklara bilgi verilmesi,10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,12 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,13 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ilkesi doğrultusunda 2019 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Ilanı.pdf - İlan MetniEK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar30 Mart 2020 tarihli açıklamamızla COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine karar verilmiş olan Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, Yönetim Kurulumuzun 17 Haziran 2020 tarihinde almış olduğu karar uyarınca, 17 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851750BIST