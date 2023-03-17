Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2023 18:51
***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 17.03.2023
Genel Kurul Tarihi 13.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,
7 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ile Mükerrer 298. Maddesinin (Ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi,
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,
11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2023 04 13 GK GAZETE ILANI.pdf - İlan Metni
EK: 2 2023 04 13 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 2023 04 13 Information Document General Shareholders Meeting.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu 17 Mart 2023 tarihinde Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 Nisan 2023 Perşembe günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmasına, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine ve Genel Kurul ile ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ile bu konuda yetkilendirilecek kişilerin belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar vermiştir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126022


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.136
Değişim :  -1,78% |  -93,14
Açılış :  5.278  
Önceki Kapanış :  5.230  
En Yüksek
5.292 En Düşük
5.136
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASTOR 64,90 6.347.837.127 % 10,00  
ALFAS 366,30 1.107.429.974 % 10,00  
EPLAS 48,86 49.324.112 % 10,00  
AZTEK 27,34 194.774.071 % 9,98  
TUCLK 31,30 49.413.318 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,0046 19,0109 % 0,11  
Euro 20,2793 20,2906 % 0,75  
Sterlin 23,0762 23,1919 % 0,58  
Frank 20,3953 20,5181 % 0,15  
Riyal 5,0448 5,0701 % -0,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.962 1.962 42,72  
Altın Gr. 1.198 1.198 25,02  
Cumhuriyet 8.005 8.126 118,00  
Tam 8.038 8.133 147,00  
Yarım 3.940 3.980 72,00  
Çeyrek 1.970 1.990 36,00  
Gümüş.Ons 22,18 22,21 0,50  
Gümüş Gr. 13,55 13,57 0,30  
B. Petrol 72,87 72,87 -1,83  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru