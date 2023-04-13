***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 17.03.2023Genel Kurul Tarihi 13.04.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340 Beşiktaş, İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - Bağımsız Denetçi raporlarının okunması,4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6 - Yönetim Kurulu'nun teklifi çerçevesinde, karın kullanım şeklinin ve dağıtılacak karın belirlenmesi,7 - 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ile Mükerrer 298. Maddesinin (Ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerleme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi,8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgilendirme,10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti,11 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde üst sınır belirlenmesi,12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka ile işlem yapabilmeleri için, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2023 04 13 GK GAZETE ILANI.pdf - İlan MetniEK: 2 2023 04 13 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 2023 04 13 Information Document General Shareholders Meeting.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Bankamızın 2022 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2023 Perşembe günü, saat 10.00'da Levent Nispetiye Mahallesi Aytar Caddesi No:2 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmış olup, Genel Kurul ToplantısındaYönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına,2022 yılına ilişkin Finansal tabloların onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına,Bankamızın 2022 yılında vergi sonrası 58.509.157.847,37 TL tutarında oluşan karından Esas Sözleşme'nin "Karın Taksimi" başlıklı 45. maddesine uygun olarak Ortaklarımıza nakit brüt 8.776.373.677,11 TL temettü dağıtılmasına, dağıtıma 14.04.2023 tarihinde başlanılmasına ve konuyla ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına,Bankamız bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. maddesi kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanan 7.703.538.794,65 Türk Lirası ile mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında yapılan yeniden değerleme sonucu hesaplanan 13.190.203.104,15 Türk Lirası olmak üzere toplam 20.893.741.898,80 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesine,Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, Banka'nın ve Banka'nın dahil olduğu şirketler topluluğunun bağımsız denetim hizmetinin 2023 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'den temin edilmesine,Banka'nın Yönetim Kurulu Üyelerine verilen net huzur hakkının ve 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar ödenecek olan toplam ücret için üst sınır belirlenmesine,2023 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların, 17 Şubat 2023 tarihli 124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Afet Ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'na (AFAD) olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar hariç olmak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 59. maddesinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ve Banka öz kaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde üst sınırının belirlenmesine,Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine,karar verilmiştir.Ayrıca2022 yılı Bağımsız Denetçi Raporu okunmuş,2022 yılı karının dağıtılmayan kısmı hakkında,Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında,Bankamız tarafından 2022 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan 16.037.703,80 Türk Lirası vergiden indirilebilir bağış ve 8.552.235,50 Türk Lirası vergiden indirilemez bağış olmak üzere toplam 24.589.939 Türk Lirası tutarındaki bağış hakkında,Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6 numaralı ilkesi doğrultusunda, 2022 yılı içerisinde çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında,ortaklarımıza bilgi verilmiştir.Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ektedir. (Toplantı tutanağı ve Kar dağıtım tablosu Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 General Assembly Meeting Minutes.pdf - TutanakEK: 3 Genel Kurul Toplantısı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137485BIST