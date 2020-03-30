***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
30.03.2020 18:01
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Özet Bilgi Ülkemizdeki COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun iptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
2 Mart 2020 tarihli açıklamamızla, Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu kez, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine ve bu hususta yapılacak işlemlerin ikmali için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833365
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.812
En Düşük
86.815
18:056,5856
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,1362
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5880
En Düşük
6,4403
18:057,2690
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,2712
En Düşük
7,1420
18:05343,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 5,40
|Açılış
|: 343,46
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|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|OYLUM
|2,86
|14.698.969
|% 10,00
|
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|GLRYH
|2,16
|345.054
|% -10,00
|
|OYAYO
|5,05
|7.567.310
|% -9,98
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|PGSUS
|31,10
|491.404.937
|% -9,96
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|IHLGM
|0,96
|186.239.036
|% 6,67
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1496
|8,1905
|% 1,85
|
|Frank
|6,8340
|6,8752
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7471
|1,7559
|% 2,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-6,66
|
|Altın Gr.
|342
|343
|4,70
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,07
|14,12
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-2,15
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Seans Raporu
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