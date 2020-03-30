***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Özet Bilgi Ülkemizdeki COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle Bankamız Olağan Genel Kurulu'nun iptaliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal Nedeni2 Mart 2020 tarihli açıklamamızla, Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 2 Nisan 2020 Perşembe günü saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2, 34340, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu. Bu kez, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca, COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantımızın ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesine ve bu hususta yapılacak işlemlerin ikmali için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833365BIST