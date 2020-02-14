***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi
14.02.2020 10:26
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 20/01/2020 tarihli KAP açıklamamız
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular yapıldığı kamuya açıklanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/10 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818982
BIST
11:32121.290
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 749,77
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.073
11:326,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0166
|Açılış
|: 6,0540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:326,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:32306,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,69
|Açılış
|: 306,98
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,96
|62.165.792
|% 13,85
|
|ARDYZ
|17,96
|151.114.101
|% 13,67
|
|GSRAY
|2,71
|323.400.627
|% 12,92
|
|GLBMD
|3,38
|9.535.685
|% 11,92
|
|SAYAS
|4,07
|8.068.987
|% 10,00
|
|TUKAS
|12,60
|1.841.878
|% -17,43
|
|OZBAL
|2,42
|6.876.657
|% -7,63
|
|QNBFB
|52,50
|417.522
|% -5,91
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|14,94
|592.518.508
|% -0,33
|
|GSRAY
|2,71
|323.400.627
|% 12,92
|
|PETKM
|4,13
|268.649.636
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,24
|258.145.744
|% 8,21
|
|SISE
|5,57
|248.799.478
|% 2,77
|
|GSRAY
|2,71
|323.400.627
|% 12,92
|
|ISGYO
|2,24
|258.145.744
|% 8,21
|
|CEMAS
|1,26
|120.376.295
|% 4,13
|
|PETKM
|4,13
|268.649.636
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,90
|184.318.139
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8848
|7,9244
|% 0,31
|
|Frank
|6,1577
|6,1948
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6113
|1,6194
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,58
|56,58
|0,24
|
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