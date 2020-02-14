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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi

14.02.2020 10:26
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( İhraç Belgesi )

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İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi:   20/01/2020 tarihli KAP açıklamamız
İlgi'de kayıtlı açıklamamız ile, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından 12 Aralık 2019 tarihinde alınan karar uyarınca, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli başvurular yapıldığı kamuya açıklanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2020/10 sayılı Haftalık Bülteni'nde söz konusu ihraç talebinin Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştur. Bilgilerinize sunarız.  
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818982


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ARDYZ 17,96 151.114.101 % 13,67  
GSRAY 2,71 323.400.627 % 12,92  
GLBMD 3,38 9.535.685 % 11,92  
SAYAS 4,07 8.068.987 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8848 7,9244 % 0,31  
Frank 6,1577 6,1948 % 0,20  
Riyal 1,6113 1,6194 % 0,31  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.576 1.576 -0,10  
Altın Gr. 307 307 0,71  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,68 17,73 0,06  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,02  
B. Petrol 56,58 56,58 0,24  
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