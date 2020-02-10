***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2020İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 31.01.2020Ek AçıklamalarBankamızca Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ve bu çerçevede yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak 17.01.2020 tarihinde SPK'ya başvurulmuş ve ilgili başvurumuz SPK tarafından 31.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Amendment to the Articles of Association.pdfEK: 2 Esas Sozlesme 7. Madde Degisikligi.pdfEK: 3 Esas Sözleşme tadil tasarısı SPK onaylı.pdfEK: 4 Amendment to the Articles of Association.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818206BIST