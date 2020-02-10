***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
10.02.2020 18:12
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020
Ek Açıklamalar
Bankamızca Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ve bu çerçevede yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak 17.01.2020 tarihinde SPK'ya başvurulmuş ve ilgili başvurumuz SPK tarafından 31.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment to the Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sozlesme 7. Madde Degisikligi.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme tadil tasarısı SPK onaylı.pdf
EK: 4 Amendment to the Articles of Association.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818206
BIST
18:05118.342
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -2.673,62
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
121.190
En Düşük
116.648
18:056,0121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0042
|Açılış
|: 6,0190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0130
|
6,0222
En Düşük
5,9746
18:056,5703
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0183
|Açılış
|: 6,5790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5850
|
6,5982
En Düşük
6,5480
18:05304,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,42
|Açılış
|: 304,16
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
305,08
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|49.443.370
|% 19,92
|
|DESA
|5,95
|51.581.203
|% 15,76
|
|SAYAS
|3,13
|10.651.574
|% 14,65
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|RYSAS
|11,00
|22.925.506
|% 10,22
|
|GYHOL
|25,80
|11.161.560
|% -11,64
|
|LINK
|29,54
|4.256.544
|% -11,29
|
|DOKTA
|48,72
|69.021.018
|% -10,52
|
|INTEM
|10,16
|2.117.504
|% -10,41
|
|IZTAR
|2,97
|1.028.020
|% -10,27
|
|THYAO
|14,02
|2.173.757.251
|% -3,11
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|PETKM
|3,98
|717.692.869
|% -3,16
|
|GARAN
|11,78
|659.785.823
|% -1,59
|
|ASELS
|24,12
|653.479.912
|% -1,39
|
|IHLGM
|1,24
|439.274.940
|% 0,81
|
|TSPOR
|3,53
|1.016.623.785
|% 11,36
|
|EKGYO
|1,63
|432.441.318
|% -2,98
|
|KRDMD
|2,83
|620.919.478
|% -3,41
|
|ODAS
|2,13
|461.774.965
|% -4,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7515
|7,7904
|% 0,29
|
|Frank
|6,1261
|6,1630
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5974
|1,6055
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|3,95
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,51
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,82
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|54,02
|54,02
|-0,43
|