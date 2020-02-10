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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.02.2020 18:12
GÜNCEL HABERLER



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamız Esas Sözleşmesi Madde Değişikliği İzni SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2020
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 10.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 31.01.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızca Kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin uzatılmasına ve bu çerçevede yapılacak esas sözleşme değişikliğine ilişkin olarak 17.01.2020 tarihinde SPK'ya başvurulmuş ve ilgili başvurumuz SPK tarafından 31.01.2020 tarihinde onaylanmıştır. SPK tarafından tadil edilerek onaylanan değişiklik tasarısı ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Amendment to the Articles of Association.pdf
EK: 2 Esas Sozlesme 7. Madde Degisikligi.pdf
EK: 3 Esas Sözleşme tadil tasarısı SPK onaylı.pdf
EK: 4 Amendment to the Articles of Association.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818206


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