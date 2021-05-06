***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.05.2021 13:25
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde T.Garanti Bankası A.Ş.'nin tüm kredi notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Saygılarımızla,
Fitch Rating ( 04 Mayıs 2021 )
Güncel Notlar
Uzun Vadeli YP
B+ / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
Uzun Vadeli TL
BB- / Durağan Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
Finansal Kapasite Notu
b+
Destek
4
Uzun vadeli ulusal notu
AA(tur)
Uzun vadeli ulusal notu görünümü
Durağan
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B+
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
Sermaye Benzeri Tahviller
B
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934876
BIST
13:441.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,35
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.427
En Düşük
1.423
13:448,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3493
En Düşük
8,3023
13:4410,0321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0366
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0537
En Düşük
9,9803
13:44479,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,91
|Açılış
|: 479,59
|
|Önceki Kapanış
|: 477,68
|
481,09
En Düşük
476,58
BIST En Aktif Hisseler13:44
|KRDMA
|7,26
|81.525.985
|% 10,00
|
|TKURU
|269,50
|1.058.088
|% 10,00
|
|KSTUR
|327,20
|697.298
|% 9,98
|
|INVEO
|109,10
|66.270.846
|% 9,92
|
|KRDMB
|7,38
|47.705.743
|% 9,50
|
|VAKFN
|17,26
|6.482.062
|% -9,96
|
|QNBFB
|44,18
|180.361
|% -9,87
|
|INTEM
|41,90
|2.884.124
|% -8,87
|
|AYEN
|6,95
|41.425.332
|% -8,07
|
|DERHL
|8,01
|8.227.482
|% -5,76
|
|KRDMD
|8,37
|2.487.836.287
|% 8,56
|
|THYAO
|12,84
|674.209.172
|% 1,90
|
|GARAN
|7,34
|612.696.184
|% 1,24
|
|EREGL
|19,56
|609.540.998
|% 0,62
|
|PETKM
|6,86
|448.620.700
|% 1,78
|
|KRDMD
|8,37
|2.487.836.287
|% 8,56
|
|YKBNK
|2,09
|176.315.018
|% 0,48
|
|GARAN
|7,34
|612.696.184
|% 1,24
|
|CANTE
|4,42
|293.348.108
|% -5,35
|
|PETKM
|6,86
|448.620.700
|% 1,78
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3099
|8,3173
|% 0,04
|
|Euro
|10,0202
|10,0321
|% 0,37
|
|Sterlin
|11,5356
|11,5935
|% 0,06
|
|Frank
|9,1100
|9,1648
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2109
|2,2220
|% 0,04
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,58
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,71
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,13
|7,14
|0,05
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-0,16
|