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***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

06.05.2021 13:25



***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Kredi Derecelendirmesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde T.Garanti Bankası A.Ş.'nin tüm kredi notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
Saygılarımızla,
 
    Fitch Rating ( 04 Mayıs 2021 )
    Güncel Notlar

    Uzun  Vadeli YP
    B+ / Durağan Görünüm

    Kısa  Vadeli YP
    B

    Uzun  Vadeli TL
    BB- / Durağan Görünüm

    Kısa  Vadeli TL 
    B

    Finansal  Kapasite Notu     
    b+

    Destek
    4

    Uzun  vadeli ulusal notu
    AA(tur)

    Uzun  vadeli ulusal notu görünümü
    Durağan

    Uzun  Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller
    B+

    Kısa  Vadeli Öncelikli Teminatsız  Tahviller
    B

    Sermaye  Benzeri Tahviller
    B






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934876


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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 26,66 26,71 0,19  
Gümüş Gr. 7,13 7,14 0,05  
B. Petrol 68,80 68,80 -0,16  
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