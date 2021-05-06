***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 04 Mayıs 2021 tarihinde T.Garanti Bankası A.Ş.'nin tüm kredi notlarını ve kredi görünümlerini teyit etmiştir. Banka'nın güncel kredi derecelendirme notları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.Saygılarımızla,Fitch Rating ( 04 Mayıs 2021 )Güncel NotlarUzun Vadeli YPB+ / Durağan GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLBB- / Durağan GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+DestekUzun vadeli ulusal notuAA(tur)Uzun vadeli ulusal notu görünümüDurağanUzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB+Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri Tahvillerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934876BIST