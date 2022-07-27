***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b+"dan "b"ye düşürülmüştür. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B-"den "CCC+"ya düşürmüştür. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.Güncel NotlarÖncekiUzun Vadeli YPB- / Negatif GörünümB / Negatif GörünümKısa Vadeli YPUzun Vadeli TLB / Negatif GörünümB+ / Negatif GörünümKısa Vadeli TLFinansal Kapasite Notub+Ana Hissedar Destek Notub-Uzun Vadeli Ulusal NotuAA(tur)AA(tur)Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerB-Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız TahvillerSermaye Benzeri TahvillerCCC+B-http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047936BIST