***TGB* *GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.07.2022 09:29
***TGB******GARAN*** TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin uzun vadeli YP derecelendirme notunu "B+"dan "B"ye düşürmüş, görünümü Negatif olarak belirtmişti. Bu kararı takiben 26 Temmuz 2022 tarihinde Banka'nın uzun vadeli YP ve TL derecelendirme notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B+"dan "B"ye revize etmiştir. Banka'nın finansal kapasite notu ise "b+"dan "b"ye düşürülmüştür. Ek olarak, Banka'nın Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller notunu ve Sermaye Benzeri Tahvil notunu sırasıyla "B"den "B-"ye ve "B-"den "CCC+"ya düşürmüştür. Banka'nın güncel derecelendirme notları aşağıdaki gibidir.
Güncel Notlar
Önceki
Uzun Vadeli YP
B- / Negatif Görünüm
B / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli YP
B
B
Uzun Vadeli TL
B / Negatif Görünüm
B+ / Negatif Görünüm
Kısa Vadeli TL
B
B
Finansal Kapasite Notu
b
b+
Ana Hissedar Destek Notu
b-
b
Uzun Vadeli Ulusal Notu
AA(tur)
AA(tur)
Uzun Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B-
B
Kısa Vadeli Öncelikli Teminatsız Tahviller
B
B
Sermaye Benzeri Tahviller
CCC+
B-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047936
BIST
18:052.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.537
|
0
En Düşük
0
18:0517,8759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0179
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8870
En Düşük
17,8338
18:0518,1362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0462
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,1812
En Düşük
18,0653
18:05987,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,96
|Açılış
|: 987,94
|
|Önceki Kapanış
|: 985,98
|
988,90
En Düşük
984,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LIDER
|24,10
|42.070.355
|% 1,38
|
|OSMEN
|23,84
|2.188.451
|% 0,40
|
|YAPRK
|30,46
|4.120.810
|% 0,00
|
|TRGYO
|7,74
|57.616.987
|% 0,00
|
|VERTU
|21,70
|19.410.899
|% 0,00
|
|YAPRK
|30,46
|4.120.810
|% 0,00
|
|UFUK
|83,00
|4.517.105
|% 0,00
|
|SUMAS
|72,50
|854.487
|% 0,00
|
|TLMAN
|29,80
|13.502.558
|% 0,00
|
|SOKM
|13,35
|139.657.457
|% 0,00
|
|THYAO
|49,00
|4.120.471.247
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|GARAN
|15,09
|1.225.268.260
|% 0,00
|
|SISE
|21,04
|1.221.449.838
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,71
|1.061.122.075
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,54
|643.002.385
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,75
|1.295.493.240
|% 0,00
|
|TSKB
|2,50
|652.588.027
|% 0,00
|
|ODAS
|3,73
|608.478.111
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,35
|186.639.590
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8708
|17,8737
|% 0,09
|
|Euro
|18,1247
|18,1452
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,4717
|21,5794
|% 0,26
|
|Frank
|18,5101
|18,6216
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7450
|4,7688
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,28
|
|Altın Gr.
|988
|988
|2,24
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.654
|6.727
|14,00
|
|Yarım
|3.242
|3.289
|7,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.644
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,67
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,52
|